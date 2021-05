Reactivar el turismo y cuidar el ambiente, meta de Idheanna

Xalapa, Ver.-Además de legislar a favor de una educación que incluya el cuidado del medio ambiente, Idheanna Gómez Ortiz, candidata a diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el Distrito 10 de Xalapa Urbano, busca llegar al Congreso del Estado para priorizar la actividad turística; considera que sería la segunda derrama económica más importante en la capital de Veracruz.

En entrevista con el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía para Abc Xalapa Radio, la empresaria sostuvo que la ciudad y la región poseen atractivos que pueden ser explotados para beneficio de la población.

Explicó que son muy pocas las operadoras enfocadas en el turismo receptivo en la zona y lamentó no existan las rutas para hacerlo. Señaló la necesidad de capacitar lo mismo a los empresarios que al taxista y al ciudadano.

En la plática con el director de Diario de Xalapa, habló de las demandas más recurrentes escuchadas en sus recorridos diarios. En 45 días de campaña, expuso que lo que más preocupa a los xalapeños es la inseguridad.

Son las mujeres, especialmente, quienes le han externado su temor por caminar en calles donde son recurrentes los actos de violencia, evidenció. Otros temas prioritarios que enumeró son la falta de empleos, el abastecimiento del agua y la regulación de sus tarifas; la obra pública y la solución a las inundaciones.

“Ha sido una labor muy intensa. Recorremos nueve colonias diarias. He tenido oportunidad de conocer una Xalapa que necesita que se gestione correctamente. No hay guarniciones, no hay banquetas ni el suficiente alumbrado”, sostuvo.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La aspirante a una curul acusó que el dinero no ha sido invertido como se debe y asentó: “No podemos seguir con esa bandera de que somos tan honestos que no utilizamos el dinero y lo regresamos, cuando no lo estamos invirtiendo en obras”.

Agua

Otras de sus propuestas son legislar para que haya mayor acceso a servicio médico, a hospitales y medicinas, y en cuanto al agua, apostar por los distintos métodos de captación de agua de lluvia.

"Si se tuvieran los recursos o si se bajaran correctamente no estaríamos como estamos. La falta de agua la padecemos todos, no solo las zonas más marginadas de Xalapa. Todos le entramos al tandeo y son tarifas demasiado caras", puntualizó.

De obtener el voto mayoritario, prometió regular las tarifas, pues recientemente se incluyó en el recibo un 2 por ciento extra y se sigue pagando. "Se han incrementado en más de un 15 por ciento las tarifas del agua con respecto a años anteriores, algo que es demasiado, sobre todo cuando es un agua que no se tiene diaria y que no llega a toda la ciudad”, expresó

Medio Ambiente

Además de una preocupación personal, manifestó que por el espíritu del partido su propuesta plantea el cuidado del medio ambiente y que sea escolarizado, para que desde temprana edad se pueda generar conciencia y responsabilidad.

Acciones como separar la basura, plantar árboles y cuidar a los animales de compañía son hábitos que, dijo, son impostergables de inculcar.

Recordó que si bien aún hay árboles en la ciudad, antes había más, por lo cual se debe cuidar los parques y las áreas verdes, así como reforestar, pues con ello también se promueve la actividad física y hay consecuencias benéficas en la salud de las personas.

Idheanna Gómez Ortiz enfatizó que el 6 de junio es importante que la población salga a las urnas, lleve a sus familias y haga un voto responsable. Pidió la favorezcan con el voto, como mujer, como empresaria y como ciudadana interesada en lograr una próspera capital del estado.