Seis semanas sin luz en clínica; la salud, a esperar

CÓRDOBA, Ver.- Desde hace poco más de un mes la clínica 64 de la colonia San Dimas presenta problemas por la falta de luz, lo que a la fecha sigue afectando a los derechohabientes, quienes se han quedado sin consultas, ya que el sistema para citas está fallando, lo que ha provocado que se pospongan estudios clínicos importantes.

Buscando versiones con derechohabientes y trabajadores de la clínica en diversos aspectos, mencionaron que no sólo son las carencias en atención, sino también la falta de medicamentos.

Un paciente que padece de cáncer, diabetes e hipertensión ganó la batalla al Covid-19. Cuando se recuperó, su doctora de cabecera le recomendó realizarse un estudio para ver cómo se encontraba el funcionamiento de sus pulmones y descartar afectaciones. “Es importante que me tome radiografías por mi situación, pues en octubre fui a consulta, me mandaron el estudio para el 27 de noviembre y no hubo luz, entonces me la cambiaron para el 24 de diciembre y, a su vez, mi consulta el 30; si hay luz, bien; si no, hasta enero”.

Argumentó que de no tener pronta respuesta tendrá que hacerse estudios con un particular, lo que le implica un gasto económico que no tiene, pues también está librando una “batalla económica”, ya que debe adquirir insumos para tratarse su colostomía, es decir, un orificio en el estómago por donde sale el intestino.

Señaló que al mes requiere de 30 bolsas especiales, una por día, así como gasas, jabón quirúrgico, entre otras cosas. Por ahora esto lo compra de su bolsa, pues desde abril la clínica dejó de darle este material, lo que le implica gastar aproximadamente más de 4 mil pesos al mes.

El entrevistado dijo que la clínica lleva más de un mes sin el servicio de luz, por lo que ahorita está complicando tener citas y consultas, inclusive hay doctores que ya no están de tiempo completo.

Una trabajadora del lugar, de quien se reserva su nombre, explicó que a ellos no les comentan mucho del tema, pero es evidente y saben que la causa de la falta de luz fue a causa de un generador, por ello se adquirió una planta de luz, sin embargo, ésta no abastece a todas las áreas y aparatos, pues una de las principales afectaciones es con el sistema de citas y la realización de radiografías. “Se espera el presupuesto, pues esto ya no es tema de la Comisión, sino de la misma clínica”.

En el mismo tema, una derechohabiente expresó tener consultas seguidas en la clínica 64, y aunque tengan citas programas, muchas veces demoran o las cancelan; ella supo que se hizo la compra de un generador, pero se nota que no es suficiente. “En estos días se dio solución con la planta de luz, obviamente esta falta es problemática por el tema de la información de consultas, por ejemplo no nos encuentran en el sistema cuando sí estamos dados de alta”.

Ambos derechohabientes y la trabajadora esperan que pronto se dé una solución real a este tema, pues ya son seis semanas que el problema persiste.