Senadores de Morena dan su respaldo a Cuitláhuac García en Veracruz

Senadores de Morena acudieron a Veracruz para dar su respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez donde reiteran que la comisión especial para analizar la presunta violación al estado de derecho en Veracruz tuvo un fin “político” por lo que es un tema acabado.

A la conferencia de prensa encabezada por el mandatario estatal asistieron los senadores Gloria Sánchez Hernández Ernesto Pérez Astorga de Veracruz; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre por Guanajuato; Gilberto Herrera Ruiz por el estado de Querétaro; José Narro Céspedes de Zacatecas; María Celeste Sánchez Sugía de la Ciudad de México así como César Arnulfo Cravioto Romero.

Senadores de Morena acudieron a Veracruz para dar su respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La senadora por Veracruz, Gloria Sánchez, señala que para ellos el tema de la comisión “está acabado” y que los trabajos que ahí realizaron también.

“Esa comisión llamada especial la acordaron en la JUCOPO pero no tiene legitimidad porque la JUCOPO tiene facultades para plantearle al pleno la integración de una comisión especial para tal o cual fin, nunca se convocó al pleno para esa finalidad, solamente la integraron, le dieron una presidencia y empezaron a trabajar y a publicar lo que hicieron, pero ese trabajo no tiene validez legal”.

Por ello remarca que, si la comisión no tuvo validez, el producto de sus actividades tampoco tienen validez legal y al cancelarse la comisión sus resultados no existen.

“Para nosotros es un tema acabado, cerrado y no hay por qué darle ningún seguimiento”.

El senador Ernesto Pérez Astorga afirma que la creación de la comisión “fue un atentado” con el que trataron de golpear políticamente al estado y que tenía el objetivo de debilitar al gobierno estatal con miras al 2024.

“Curiosamente estaban muy preocupados por Veracruz, cuando Veracruz es uno de los 18 estados que tienen ese delito a nivel nacional, estamos hablando de 18 estados de 32 donde existe ese tipo de delito y en los otros estados no pasa nada, únicamente en Veracruz, entonces creo que está muy claro que fue un atentado, un golpe, trataron de golpear políticamente nuestro estado”.

Refiere que el buen funcionamiento del gobierno y los resultados electorales de la pasada elección le dan dado el sí a Morena por parte de la ciudadanía, “Veracruz es uno de los bastiones políticos más importantes, la gente quiere al partido, quiere al presidente, sin duda esas son de las intenciones de la oposición para debilitar con miras al 2024”.

La senadora morenista por Guanajuato, Antares Guadalupe Vázquez, reitera que la comisión “está cancelada” y que su visita a Veracruz se debe a que se puso “en entredicho”, y que no acudieron de parte del Senado, sino como senadores de manera independiente.

“Nosotros no venimos de parte del senado, venimos cada quien como senadores, senadoras interesadas después de que nosotros nos manifestamos, nosotros no podemos ser poder judicial, no tenemos facultades de investigación de los temas que hayan dado por resultado la embestida política, no tenemos ningún papel en ese sentido, hay separación de poderes, le toca a las autoridades judiciales”.

Expone que cuando se manifestaron en contra de la comisión del senado por estar en entredicho como institución, recibieron una invitación del gobernador de Veracruz para acudir y se acordó esta fecha, en la que aseguran pueden constatar lo expresado, “es un asunto político de algunos que tienen intereses en el estado de Veracruz, yo personalmente no tengo interés político en el estado de Veracruz, pero sí como representante popular, me interesa saber qué está sucediendo y el gobernador nos abrió la puerta y por eso estamos aquí”.

José Manuel “N”

El senador por Zacatecas y vicepresidente de la Mesa Directiva en el Senado, José Narro Céspedes, evitó responder si reconocen a José Manuel “N” actualmente está preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, en Coatepec como secretario técnico del Senado.

A su decir, el tema no ha sido analizado al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ni por el grupo parlamentario de Morena en el Senado.

“No se ha abordado el tema del secretario técnico ni por la fracción parlamentario ni por la Jucopo y no podemos adelantar un tema que todavía no se ha debatido ni se ha comentado. Esperamos que se haga justicia con José Manuel del Río, pero respetamos a los órganos jurisdiccionales que llevan la aplicación de justicia en Veracruz”.

En el mismo sentido se pronunció el senador Gilberto Ruiz Herrera quien reitera que ninguno de los siete senadores que acudieron a Veracruz forman parte de la Jucopo.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, agradece a los senadores su apoyo, pues dijo que hubo 31 que lo respaldaron.

“La razón echó abajo esa comisión y quienes tuvieron la razón fueron los senadores que me acompañan, habían más de 31 que públicamente dijeron que esa comisión es patito, agradezco que hayan asistido”.