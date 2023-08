Embiste jabalí a activista; pidió a población tener cuidado con animales silvestres

Veracruz, Ver.- Una cruza de jabalí europeo con cerdo vietnamita estuvo a punto de cobrar la vida del ambientalista Sergio Armando González Ramírez, fundador de Earth Mission quien resultó con lesiones en la tibia.

En entrevista para Diario de Xalapa, relata que el pasado martes fue atacado por la especie quien desde hace varios días es parte del refugio debido a que sus dueños lo entregaron al grupo ya que no podían hacerse cargo por la falta de espacio. Reconoce que fue un mal manejo debido a que el animal es silvestre con un fuerte temperamento.

¿Cómo ocurrió el accidente con el jabalí?

“El animal se salió de donde lo tenía, fui para intentar regresarlo pero como estaba solo, me descuidé y el animal me embistió, me enterró su colmillo al hacer la embestida; me enterró el colmillo entre la pantorrilla y la tibia y me desgarró. Cabeceó, que es lo que hacen los cerdos, al enterrarme en la tibia me tasajeó, me llegó a cortar nervios y vasos vasculares”, detalla.

Por fortuna pudo llamar a los servicios de emergencia de Alvarado y se hizo un torniquete para detener el sangrado, posteriormente fue llevado al Hospital de Boca del Río para su atención.

“La verdad es que la comunidad de Antón Lizardo vino a ayudarme, en redes sociales se viralizó porque hice en vivo, la zona es de difícil acceso y la ambulancia no pudo entrar, fui trasladado por elementos de la policía y llevado al Hospital de Boca del Río, fue un chorro de sangre pero gracias a Dios estoy recuperándome”, señala.

Comenta que aunque diariamente tiene contacto con los animales, al ser la mayoría silvestres hay riesgos de ataques y accidentes por lo que pide a la ciudadanía tener mucho cuidado cuando intentan interactuar con alguna especie.

El activista menciona que en el refugio además del jabalí hay otras especies que requieren alimento y asistencia médica y necesitarán de apoyo en estos días que estará en recuperación.

“En el refugio tenemos ya 20 vietnamitas que son los famosos minipig, 1 perros, 11 gatos, estuvo una coyota que ya la trasladamos a un lugar donde le están dando atención un búho y un puercoespín, los animales van y vienen pero si necesitamos el apoyo de la gente porque a veces nos llaman de que tengo un animal aquí ya que no quiero pero la verdad es que todo cuesta, yo ahora estaré en recuperación y si alguien gusta apoyarnos bienvenido”, agrega.

Reitera el llamado a la población que quiera realizar alguna aportación para continuar con el trabajo de rescate, los que desean hacer alguna donación lo pueden hacer a la cuenta 046 437 3421, Cuenta CLABE 012 905 00464373421 7 con número de tarjeta 4152 3137 0051 9346 del banco BBVA.