TEV anuncia ciclo de conferencias sobre violencia política en razón de género

Xalapa, Ver.- Con el compromiso de impulsar la participación de mujeres en cargos de elección popular y de brindar capacitación de para conocer y aprender a utilizar los instrumentos legales contenidos en las reformas por violencia política contra las mujeres en razón de género, se llevará acabo la Tercera Edición de “Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género”.

A convocatoria de la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz y de la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH), de la LXV Legislatura del Estado, se extiende la invitación a la ciudadanía en general a participar en un ciclo de conferencias a realizarse cada miércoles de mayo, a las 5 de la tarde, mediante Facebook Live a través de la página del Tribunal Electoral de Veracruz.

El programa de la tercera edición inicia este miércoles 5 de mayo con la Conferencia Magistral “Participación ciudadana y democracia: el reto de 2021”, impartida por el Dr. Leonardo Valdés Zurita, quien es Consultor Internacional y Profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que fungiera como Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE.

El miércoles 12 de mayo habrá una mesa de análisis sobre “Comunicación, medios y datos en el contexto electoral, vinculado a los derechos humanos de las mujeres”, en la que participará Lucía Lagunes Huerta, Directora Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y Coordinadora para América Latina y el Caribe de la Global Alliance on Media and Gender (GAMAG) de la UNESCO; Aimeé Vega Montiel, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM.

Asimismo participarán, Carolina Pacheco Luna, investigadora de la UNAM; Adina Barrera Hernández del International Association for Media and Communication Research (IAMCR) y la Global Alliance on Media and Gender (GAMAG) de la UNESCO; y María Alejandra Silva Ortega, Coordinadora del Programa Nuevas Alianzas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Política y Medios del National Democratic Institute (NDI) y el International Women´s Media Foundation (IWMF).

Finalmente, el miércoles 19 de mayo se celebrará una Mesa de Análisis en la que participarán organismos y asociaciones que promueven “la participación ciudadana y el impulso a candidaturas feministas desde la sociedad civil”, entre las que destacan las plataformas Aúna, que impulsa la representación política de las mujeres en México y la plataforma Iniciativa Voto útil, además de Iniciativa Voto Informado y el Colectivo 50+1.

Este tipo de eventos se han concretado a partir de la alianza de esfuerzos entre el CEIGDH, y la Magistrada Tania Vázquez Muñoz, con la finalidad de dar aportes significativos a la democracia paritaria.

Los ciclos de cursos y conferencias, las cuales cuentan con valor curricular certificadas por el Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, también se realizaron en los meses de diciembre de 2020 y marzo y mayo del presente año, sumando un total de 11 ponencias individuales, cinco mesas de análisis con 29 ponentes de México y de América Latina, con una participación de más de mil personas.