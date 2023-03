¡Todo Bueno, Bonito y Barato! Puedes encontrar una Tienda 3B cerca de ti

Tiendas 3B es la primera cadena mexicana de autoservicio en el formato de “hard discount”, un novedoso modelo de tiendas de cercanía que ofrece productos para la despensa y el hogar a precios muy competitivos vaya a donde vaya, expresó Juan Camilo Aranda, gerente regional de la zona Veracruz.

Sostuvo que abrieron su primera tienda en febrero de 2005 en la Ciudad de México y por 18 años han ofrecido a las familias mexicanas la oportunidad de hacer su despensa inteligente, es decir, adquirir más de 750 productos de alta calidad a precios bajos en todos los artículos necesarios para el hogar, abarcando la categoría productos de la despensa, higiene personal, limpieza del hogar, mascotas y farmacia, entre otras.

Te puede interesar: Xalapa y la región, con opciones para llegada de turismo

“Tiendas 3B siempre está cerca de ti; por el tamaño de nuestras tiendas siempre podemos estar inmersos dentro de las colonias, permitiendo a nuestros clientes realizar sus compras sin hacer grandes recorridos, donde no solo ahorran tiempo, sino también dinero”, afirmó el gerente de la zona Veracruz.

Local ¿Fan de objetos antiguos? Podrás encontrarlos en el bazar “El Trueque” de Don Miguel

Aseguró que en Tiendas 3B siempre se tiene la certeza de adquirir productos mexicanos de alta calidad a un precio justo y están tan seguros de su calidad que si alguno de los productos no le gusta al cliente por la razón que sea le regresan su dinero sin ticket ni preguntas gracias a su famosa “Política de Devolución”.

A continuación, Juan Camilo Aranda, gerente regional de la zona Veracruz contestó algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen los consumidores de cómo llegaron a Xalapa y todo Veracruz

¿Cómo lograron las Tiendas 3B conquistar Xalapa y todo Veracruz?

Gracias a la confianza y recomendación de nuestros clientes, quienes desde la apertura de nuestras primeras tiendas en el estado han comprobado que en Tiendas 3B encuentran realmente un ahorro al comprar los productos para su despensa en comparación con otros supermercados de la zona.

Llegamos a Xalapa ofreciendo muchas de nuestras marcas propias que compiten en calidad a las marcas de siempre, con precios menores que les generan ahorros de más del 20%, lo que sin duda ayuda al bolsillo de nuestros clientes en la zona. Llegamos a Xalapa a ofrecerles más valor por su dinero y eso es algo que nuestros mismos clientes nos reconocen y lo recomiendan a sus conocidos.

También es importante mencionar que cuando Tiendas 3B llega a una zona siempre llegamos a agregar valor a la zona; no competimos con los pequeños negocios, tianguis y mercados, ya que no vendemos frutas ni verduras, así como pescado o carne fresca, ni tampoco competimos con ferreterías, tlapalerías, papelerías, etc.

Nosotros llegamos para atraer a más clientes y por lo tanto más valor para la comunidad y la zona.

¿Cómo logran dar esos precios tan bajos?

Gracias a la estricta aplicación del modelo “hard discount”. Quitamos todos los sobrecostos que el cliente no tiene por qué pagar y mantenemos nuestros procesos simples.

Eliminamos los costos operativos que no aportan valor añadido al cliente y trasladamos estas eficiencias a nuestros precios.

Tampoco costeamos grandes decoraciones, por lo que la simplicidad en la estética de nuestras tiendas y nuestra simple exhibición directamente en el embalaje para venta de los productos nos permite ofrecer precios aún más bajos.

Buscamos ofrecer un surtido generalista e inteligente de productos: compuesto en un 60% por productos de marca propia que ofrecen entre un 25 a 30% de ahorro contra las marcas famosas, y contamos con 40% de productos de marcas comerciales (o marcas conocidas), lo que permite no solamente ahorrar, sino tener una experiencia de compra fácil y agradable.

Trabajamos con socios comerciales, principalmente mexicanos, altamente comprometidos con los procesos de calidad en la elaboración de los productos, así como en la selección de los mejores ingredientes, materiales y empaques de la más alta calidad.

¿Qué planes de expansión tienen para Veracruz?

Buscamos que Tiendas 3B llegue a apoyar cada vez a más familias veracruzanas, por lo que nos encontramos en constante búsqueda de nuevos locales y terrenos donde podamos poner más tiendas y poder estar más cerca de nuestros clientes en el estado.

Actualmente estamos en Orizaba, Poza Rica, Boca del Río, Tuxpan, Río Blanco y en el Centro de Veracruz; en los próximos meses llegaremos al puerto de Veracruz y sus alrededores.

¿Por qué debemos comprar en Tiendas 3B?

Porque en Tiendas 3B no están peleados la calidad y el precio. Es el supermercado donde puedes ser un comprador inteligente: consumidores que buscan más valor y que quieren que su dinero rinda más. Sabemos que nadie está peleado con ahorrar, y en Tiendas 3B vas a ahorrar en la compra de tu despensa y productos para el hogar.

Aunque Tiendas 3B no cuenta con promociones como otras tiendas de autoservicio, sí garantiza a sus clientes el ahorro significativo los 365 días del año. Y por lo mismo ofrecemos algo que en estos tiempos es cada vez más complicado ofrecer a los clientes: certeza.

La certeza de que un cliente que compró un producto en un precio seguramente la siguiente vez que vuelva lo volverá a encontrar en el mismo precio.

Puedes encontrar las Tiendas 3B en Orizaba, Poza Rica, Boca del Río, Tuxpan, Río Blanco y en el Centro de Veracruz, además de Xalapa | Foto: Cortesía | Tiendas 3B

Nosotros no hacemos ofertas temporales; nuestros precios son los más bajos todo el año.

¿Cómo ayuda Tiendas 3B a las familias locales?

Brindándoles la oportunidad de adquirir productos para la despensa de su hogar o para su negocio sin salir de su colonia. Les ofrecemos productos de alta calidad a precios muy bajos que representan un verdadero ahorro para su economía, con la certeza de que no moveremos el precio a menos de ser necesario y de que su dinero les ofrece valor, y que si algo no les gusta les devolvemos su dinero sin ticket ni preguntas.