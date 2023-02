Bullying escolar, presente en primarias y secundarias; ¿cómo detectarlo?

Veracruz, Ver- El bullying sigue presentándose con mayor frecuencia en el nivel básico como un mal a nivel nacional, reconoce Ricardo Garcés, presidente del Comité Veracruz de la Unión Nacional de Padres de Familia.

En entrevista reconoce que a pesar de las campañas dicha práctica sigue presente en la comunidad educativa, sobre todo en alumnos de primaria y secundaria.

“Sigue prevaleciendo en las escuelas, desafortunadamente es un mal nacional, no es exclusivo de un estado, la información que tenemos es que está presente en todas las escuelas principalmente de educación básica, lo que hacemos es trabajar con padres de familia para que le den acompañamiento a sus hijos y este problema se reduzca”, expresa.

Menciona que no hay cifras oficiales de los casos, porque en algunas ocasiones no se denuncia por parte de las escuelas que prefieren guardar el anonimato o padres que evitan hacer algo más grande.

Sin embargo, argumenta que como comité de padres se les ha recomendado a los tutores que una vez que detecten algún acto de bullying, den acompañamiento a los hijos para poner un alto.

¿Cómo detectar a un menor que sufre de bullying?

Señala que en su mayoría son los padres que detectan comportamientos extraños en sus hijos por lo que buscan que se sinceren para ayudarlos, en muy pocas ocasiones son los hijos los que lo comunican.

“El mismo niño siente miedo de expresarlo, no se lo comunica a sus padres porque tiene miedo de que sea peor, es más que los padres detectan un comportamiento extraño, sí pasa, pero no tenemos registros oficiales, lo que sí insistimos es en el acompañamiento, que se señale y se tomen acciones, que no se deje pasar”, insiste.