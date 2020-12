Usuarios de Telmex denuncian irregularidades de la empresa en el Puerto

Veracruz, Ver.- Usuarios de Telmex se manifestaron en las afueras de las instalaciones de esta empresa ubicada sobre la avenida Victoria, para denunciar una serie de irregularidades cometidas en agravio de ellos, y que han repercutido de manera negativa en su familia y economía.

Nobella Hernández Reyes, madre de familia de tres hijos, que estudian la carrera técnica de enfermería, secundaria y primaria, manifestó que desde hace quince días no tiene servicio de internet en su casa, ubicada en el fraccionamiento Siglo XXI de la ciudad de Veracruz y ahora la escuelas de sus hijos los quieren dar de baja porque no tomaron las clases virtuales.

Destacó no ser la única persona con esta problemática, sin embargo, lamentó la apatía del resto de los usuarios afectados para protestar este día por el mal servicio de esta compañía.

“La directora de la escuela de mis hijos me está esperando, porque tienen 10 faltas y me los están dando de baja. Ya les externé la inconformidad a Telmex vía telefónica, por twitter y me bloquearon. Hay gente que tiene hasta 3 meses sin servicio. Mi servicio siempre está pagado, pero ellos no arreglan el problema”. manifestó.

La afectada acusó que las anomalías que presenta su servicio, es debido al personal de la empresa, ya que de forma arbitraria la desconectaron.

Aunado a que la empresa tarda en acudir a resolver el problema de conexión y al poco tiempo vuelve a fallar.

La entrevistada recordó que el servicio de internet es indispensable en este tiempo sobre todo en los hogares donde las clases se realizan en línea.

Expresó que mensualmente paga más de 600 pesos por el servicio, sin embargo, la empresa no les descuenta los días que se queda sin señal.

Por su parte, el señor Juan Manuel Mendieta García, acusó dijo que a hace cinco años le fue cargado a su recibo telefónico un teléfono iPhone, de última generación, con un costo de 30 mil pesos.

El agraviado se dio a la tarea de investigar y refirió que el teléfono fue entregado a otro domicilio y por consiguiente a otra persona.

Este "adeudo", expresó, le ha impedido hacer uso su crédito, por lo que exige a la empresa que atienda su queja, pero ésta insiste en que debe liquidar los 30 mil pesos por un teléfono del que sostiene, nunca adquirió.

La denuncia ya fue presentada ante Profeco y a la fecha no ha resuelto nada a favor del usuario afectado.