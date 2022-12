Uvas, amuletos o calzones: ¿qué ritual te funciona a ti en Fin de Año?

Cada vez menos personas creen en la práctica de rituales para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo. Las 12 uvas para los deseos y la ropa interior amarilla, es de lo más común, aunque también ha ido disminuyendo.

"Yo no soy mucho de rituales, tal vez creo en la abundancia y la salud y bienestar nada más, pero no pongo nada de semillas ni nada, solo lo decreto y con eso, a lo mejor solo las uvas", dijo Lined "N". Agregó que en su familia no acostumbran a realizar ningún tipo de ritual por lo que ella no opta por alguna actividad en particular para tener buena suerte.

Lucía agregó que para el siguiente año solo piensa en "echarle muchas ganas y salir adelante" y pasarla bien en familia. Sobre los rituales, expuso que, en ocasiones compra ropa interior roja "para el amor". "También se necesita dinero, pero, yo más, más, le voy al amor ahorita. Es lo único que hacemos, otra cosa ya no".

Las 12 uvas, indispensables para las 12 de la noche | Foto: René Corrales Las 12 uvas, indispensables para las 12 de la noche | Foto: René Corrales

"Nosotros solo hacemos la tradicional cena, solo vamos a comer las uvas, es lo que cada año hacemos, no creemos en los otros rituales, solo las 12 uvas", expuso Fátima.

Valeria Salas dio a conocer que su familia se irá a la playa para recibir el año nuevo donde aprovechan para dar gracias a Dios por todo el año que se termina y aunque no son de rituales, las 12 uvas no faltan.

"No hacemos rituales, pero las uvas no pueden faltar, pero otra cosa no, nos vamos a una casita que tenemos en la playa y ahí la pasamos en familia".

Sara Castillo fue de las pocas que señaló que sí acostumbra salir con maletas de su casa para que en el año que inicia haya muchos viajes y abundancia en su vida. "Yo salgo corriendo con mis maletas a las 12 de la noche, me como las 12 uvas con los 12 deseos que pido, también utilizo ropa interior dependiendo, creo que en esta ocasión va a ser amarilla porque el dinero hace falta más que el amor".

A su decir, los rituales le han dado buenos resultados pues cada año puede salir de viaje, tiene empleo y el amor tampoco le falta, "¿Por qué quejarme?”.

¿Cayeron las ventas de ropa interior amarilla y roja?

Las ventas de ropa interior roja y amarilla, así como de las uvas para los deseos por el año nuevo, están "bastante bajas", aseguraron los comerciantes. Silvia, una de las vendedoras de ropa señaló que, en otros años, a este momento la ropa interior ya se hubiera acabado, pero en esta ocasión no es así, lo que atribuye a la situación económica.

"La venta está muy baja, pero se llevan la (ropa) amarilla y la roja hasta para caballero también, pero es muy lento todavía. A comparación de otros años se llevan más la amarilla, la gente quiere más dinero".

Aunque el precio de esas prendas es muy económico, de 20 o 25 pesos, y para hombre de 35 pesos, la demanda es muy poca. "El brasier está completo, no se ha vendido nada, yo creo que es por la economía. La gente sí cree en esto, pero prefieren algo de comida que una ropa interior".

Añadió que son las mujeres las que más optan por este tipo de compras esperando tener suerte en el amor o el dinero para el siguiente año.

Sobre las uvas, el kilo ronda los 100 pesos de la verde y 90 pesos la roja, pero las ventas también han sido bajas e incluso los comerciantes este año, por los precios, decidieron comprar menos.

"Va lenta la venta, pero ahí va, el precio sí incrementó como en 20 por ciento porque hace un año costaba como 70 pesos", explicó Claudia, de Frutas y Verduras Morales.

Refirió que el panorama es desalentador, pues además la lechuga también subió a cerca de 25 pesos por pieza cuando rondaban los 16 o 18 pesos, lo que ha hecho que las familias compren menos o ya no las lleven.

"De uvas nosotros compramos menos porque está cara y tenemos que ir lento porque no sale, esperamos que vaya avanzando la venta. Los invitamos a que vengan, acá tenemos buen precio en Frutas y Verduras Morales".

¿Qué pide la gente cuando se hace una "limpia" en el mercado Jáuregui?

Amuletos para la buena suerte y la abundancia, así como las limpias es lo que más buscan los xalapeños para terminar el año y recibir al 2023. Candelario, conocido como "Canelo" de la tienda "Su amiga la güera" del mercado Jáuregui dijo que ahora la gente busca más tener dinero que suerte en el amor.

"Comparado con otros años sí se ha mostrado un poco más bajo, pero ahí va. No podemos hablar de incremento, quizá se está manteniendo, la gente no viene como antes a buscar. Ahora vienen principalmente por motivos económicos, no amoroso", dijo.

Las "limpias", otra opción para comenzar un año nuevo con toda la fuerza | Foto: René Corrales

Explicó que es el 31 de diciembre el día que la gente más acude a realizarse alguna limpia o realizar un ritual. Recordó que en años anteriores han realizado hasta 50 limpias y esperan que esta vez por lo menos se mantenga, lo que se ve difícil.

La limpia la tenemos en 350, ahorita en esta fecha la bajamos a 250, ahorita la gente pide más dinero y salud principalmente

Protecciones para el hogar, amuletos personales, lociones, veladoras, semillas de la abundancia y otras. “La loción Cupido del Amor es para el amor, para las personas que tienen mala suerte en el amor y tienen problemas con su pareja”, añadió.

Sostuvo que ante la efectividad de sus productos hay personas que “hasta nos recomiendan” porque sus deseos se hacen realidad después de haberlos usado.

¿En qué horario puedo hacerme una limpia?

Este 31 de diciembre sí se harán limpias en el mercado Jáuregui | Foto: René Corrales Este 31 de diciembre sí se harán limpias en el mercado Jáuregui | Foto: René Corrales Este 31 de diciembre sí se harán limpias en el mercado Jáuregui | Foto: René Corrales

A su decir, quienes más recurren a esas prácticas son las mujeres de entre 20 y 35 años de edad y que espera que este año también se acerquen. Los horarios, ante la demanda que esperan se van a ampliar este 31 de diciembre hasta las 21:00 horas al interior del mercado Jáuregui y a partir de las 8:00 horas.

“Para las limpias ocupamos un bálsamo que nos mandan de Catemaco y ya sea blanquillo o yerbas y son para retirar la mala suerte, las energías negativas que carga uno”, dijo.

Sobre los amuletos, apuntó que lo más que se llevan son las pulseras con la imagen de San Benito, la mano de Fátima, el Ojo Visor, el Ojo Turco que tienen precios entre los 40 y 125 pesos.

“Todo esto ha subido de precio, incluso para nosotros, la activación nos cuesta más que en otros años, hace un año la más cara era de 75 pesos y la más económica de 25 pesos. También vienen mujeres a hacer amarres, pero ya no es con mucha frecuencia como en años anteriores”.