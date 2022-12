Temporada vacacional, perfecta para fortalecer vínculos familiares; ¿cómo lograrlo?

Córdoba, Ver. Es la temporada vacacional cuando los más pequeños de la casa tienen largos espacios de tiempo libre que en muchas ocasiones son empleados en jugar videojuegos pero es responsabilidad de los padres hacer que el ocio se convierta en algo recreativo que fomente la integración familiar y que las actividades cotidianas sean algo divertido para ellos, afirma la psicoterapeuta infantil Zayda Ruiz.

Reforzar el vínculo entre padres e hijos es un tema que constantemente atormenta a los padres pero para poder hacer algo al respecto no se necesitan grandes cosas solo tiempo, paciencia y amor afirma la especialista quien señala que es el tiempo de calidad y la atención lo que más necesitan los pequeños.

“En las vacaciones se pierde la rutina y se buscan alternativas para que los pequeños puedan continuar con esas rutinas que no se deben ver tan alteradas, para lograr que el pequeño coopere en casa se deben buscar actividades que deberán ser propuestas de una manera respetuosa, el paso uno es proponer actividades en donde yo pueda estar conectado con él, el paso dos proponer actividades en donde yo también me integre, donde a través del ejemplo ellos observen y para terminar que no sean actividades que sean desagradables para ellos pero principalmente que no sean través de gritos y regaños”, explica.

¿Cuál es el mayor enemigo para pasar tiempo de calidad?

La tecnología no es el enemigo número uno, tampoco los videojuegos solo se trata de establecer límites y tiempos en donde los niños puedan realizar otras actividades y así no pasar largas horas frente al televisor viendo televisión o jugando en línea como actualmente pasa en la mayor parte de los hogares en donde esta técnica es usada en muchos casos por los padres para tener “entretenidos” a los pequeños afirma la psicóloga.



Entre las actividades que los hijos pueden realizar sin importar la edad están los juegos de mesa, actividades artísticas como pintar, también pueden ayudar en la cocina elaborando galletas o en su defecto realizando pequeñas labores que no sean de riesgo para ellos como es pelar papas o manzanas al momento de realizar la comida.



“Al momento de doblar ropa por ejemplo debemos de contarle como te fue en el día, que fue lo que te gustó más de tu día, en donde platiquen y haya risas eso te va a vincular con tu pequeño porque vas haber un canal de comunicación y esa actividad será algo agradable en lugar de ser algo desagradable para él”, afirma la especialista.

Los beneficios de pasar tiempo de calidad en familia es grande pues de esto depende la salud emocional de los niños para el futuro además de que se establecen mejores ambientes dentro del hogar, se reduce el estrés y las peleas dentro del círculo familiar creando así un mejor espacio en el que los valores se intensifican, Zayda Ruiz detalla es a través del ejemplo que los hijos aprenden de los padres este tipo de enseñanzas.



“Tambien es importante proponer cosas inesperadas como hacer masajes, juegos de mesa o experimentos y no importa si no se termina de armar el rompecabezas, lo más importante es que tu meta no es enseñarles cómo jugar, tu meta es pasar tiempo no solo de calidad, pasar tiempo que se discute con tus pequeños, un tiempo en donde están conectados emocionalmente”, afirma.

Efectos secundarios de ver mucho tiempo televisión o videojuegos

En ocasiones los niños que pasan periodos más largos jugando videojuegos son niños introvertidos que se retraen en el colegio, basan su vida social en un mundo virtual lo que los aleja de la realidad y tienen mayores problemas para socializar en un ambiente extremo, detalla la especialista.



Es por ello que en estas fechas navideñas y de fin de año es recomendable fortalecer esos vínculos familiares a través de la enseñanza y buscando conocerse entre padres e hijos, “buscar crear momentos en donde se pueda compartir más sobre cómo te sientes, siempre con aspectos positivos, contarle lo que te emociona, lo que te da risa y que ellos te cuenten lo que ellos sienten”, explica la psicoterapia que siempre hay que recordar que las vacaciones es el mejor momento para destinarlo al vínculo familiar.

Los niños que están de vacaciones requieren tiempo de calidad con su familia | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Para motivar al niño a realizar las actividades que se le proponen deben ser metas que no sean autoritarias, se deben hacer con base a las capacidades del menor de lo que es capaz de lograr y lo que no es capaz de hacer por sí solo, si al niño le gusta alguna caricatura en especial se pueden tener momentos de pintura o dibujo en donde eche a volar su imaginación, los expertos recomiendan que hayan días de intervalos en donde existan rutinas establecidas para que se mantengan la base de las actividades establecidas.

