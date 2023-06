Año difícil para carniceros de Xalapa; contaron sus historias

Los primeros cinco meses del año han sido complicados para las carnicerías de Xalapa, por la baja de sus ventas. Don Josué García Casas con 55 años de experiencia en este ramo expone que sus ventas están al 60 por ciento por la falta de circulante entre las familias. Durante este año, dijo, se ha elevado 30 por ciento el costo de la carne de res, mientras que la de cerdo se ha mantenido más estable y sigue siendo más económica "y la que más se llevan las familias" por esa razón.

De acuerdo al comerciante, la caída de sus ingresos en los primeros meses tampoco es algo extraño, cada año ocurre así, porque las familias compran más este alimento del mes de septiembre a diciembre, “pero este año ha sido un poco más complicado porque se nota que no hay dinero y pues compran pero en menor cantidad”, precisó.

¿Qué días mejoran las ventas de tablajeros?

Los fines de semana, sábado y domingo, es cuando tienen mucho mejores ventas porque todavía muchas familias acostumbran reunirse y comprar las carnitas y chicharrones, “pero entre semana la cosa es más tranquila”, señala.



Don Josué García Casas explica que su negocio ubicado enfrente al mercado Los Sauces tiene 55 años, anteriormente fue de su hermano y tras fallecer se le quedó y siempre ha buscado dar un servicio de calidad para mantener a su clientela.

Son muchos años viendo y analizando cómo se mueve el negocio, “por la experiencia sabemos que hay meses que son malos para las ventas, que es al inicio del año y se prolonga hasta el mes de septiembre, por eso no me extraña que haya bajas ventas, pero también es obvio que la fuerte inflación ha pegado a familias y es notorio que se vende menos porque no hay para comprar más productos de la carne”.

Dijo que ha notado que más amas de casa compran la carne de acuerdo al número de integrantes de su familia, “cuando antes compraban por kilogramo, es decir, ahora piden 4 bistecs y no un kilo”.

Con los años que ha estado al frente de este establecimiento de antaño en la ciudad, comenta que siempre ha buscado que su clientela reciba los productos frescos, “eso siempre nos recomienda vender carne bien fresca y suave, con un costo acorde para que las familias regresen todos los días y creo que hemos conseguido nuestra misión como negocio”.

De los costos de la carne, comenta que en este momento el kilogramo de carnitas de cerdo cuesta 180 pesos; bistec de primera de res unos 160, carne salada 220 y la maciza 180 pesos. Mientras que los productos de cerdo están bastante más abajo el bistec en 130 pesos y la maciza en 110 el kilo, siempre ha sido más económica así que las familias la llevan más, “además es carne de primera calidad así que es parte de la mesa de los xalapeños al menos unas tres veces a la semana”.

¿Cómo es la venta de carne en el mercado Jáuregui?

Por su parte, don Alejandro Estrada, de la carnicería Monterde, ubicada en el Marcado Jáuregui, comenta que los precios están un poco más arriba de lo normal, pero es normal por la creciente inflación. “Nosotros manejamos un producto fresco entonces su costo es más alto que en el resto de las carnicerías”.



Expuso que en su caso, sus distribuidores no le han aumentado en el último mes, por lo que en las últimas semanas ha estado estable, “pero subió anteriormente y se encareció”.

La res es la carne más cara, en su negocio se vende en 260 el kilogramo de bistec, mientras que la misma cantidad de cerdo está en 130 pesos. Comenta que en el último año han variado mucho los precios, pero al parecer este mes se estabilizó.

Dijo que aunque en su caso no han bajado tanto las ventas, “sí queremos que se eleven porque los ingresos se requieren para hacer frente a los constantes incrementos de todos los productos de la canasta básica”.

La carne es un producto básico y sí su precio no baja, “pues las familias compran menos y pues hay que aceptar que ahora no todos pueden pagar el costo de este alimento que se elevó en el último año, como todo lo demás”.