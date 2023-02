Vuelve conflicto a Sayula de Alemán: ¿de qué acusan a alcaldesa?

Integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán acusaron que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas presuntamente aprobó la impresión de actas de sesiones que no se realizaron.

Los ediles señalaron que se dio a conocer un acta de una sesión de Cabildo, misma que, aseguraron, no se realizó, pero que la alcaldesa de Morena supuestamente pidió que se imprimiera.

Dicho documento tiene fecha del 15 de febrero pasado y como tema principal se señala que es la aprobación de los estados de obra pública del mes de enero de 2023.

El documento incluye el sentido del voto de cada uno de los ediles, todo a favor. Esto con la excepción del regidor segundo, Abimael "N", quien se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

Sin embargo, el documento no tiene las firmas correspondientes, tampoco la de la alcaldesa. Los ediles señalan que la sesión no se desarrolló porque no fue convocada, además de que nunca se les informó sobre el tema que en el documento se menciona.

En el escrito se menciona que desde la Dirección de Obras se informa sobre los estados de obra pública correspondientes a enero con cargo al FAISMUN y FORTAMUN.

Asimismo, se indica que los estados de obras del mes de enero se encuentran "sin movimiento" de los fondos ya mencionados. Dicha acta, según se detalla en el texto, será enviada al Congreso del Estado y al Orfis como parte de los reportes que se deben realizar cada mes en cumplimiento la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

Ante ello, los ediles pidieron a las autoridades intervenir y verificar que cada uno de los documentos enviados por el Cabildo cuenten con las firmas correspondientes y sean legales.