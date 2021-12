José Manuel "N" se queda un año en prisión preventiva; no hay una sola prueba: abogado

El abogado Jorge Reyes Peralta confirma el auto de vinculación a proceso a José Manuel "N" a pesar de que, asegura, la Fiscalía General de Veracruz no presentó un solo testigo ni prueba que permita relacionar al detenido con el homicidio del excandidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.

"Piensa el señor juez que probablemente José Manuel participó como autor intelectual del crimen del que fuera candidato en campaña, que fuera muerto en Cazones de Herrera, Veracruz".

Refiere que el equipo de ocho abogados emitirá un comunicado de la oficina de José Manuel "N" para fijar su postura de lo ocurrido y que propondrán la estrategia a seguir.

“Estuvimos ocho abogados con él y después de 25 horas, imagínense el golpe que recibimos porque trabajamos para que fuera una resolución distinta. Le dictaron prisión preventiva oficiosa por un año porque el delito es homicidio calificado”.

Explica que se fijó además un tiempo de tres meses para la investigación complementaria y hasta ahora no hay información sobre un posible cambio a otro penal del estado por que esta misma noche fue trasladado de la sala de juicios orales al de Pacho Viejo, donde se dio la instrucción de darle los medicamentos que requiere.

Reitera que “la Fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia en contra del maestro Del Río, ni un solo testigo que diga que él planeó el asesinato, él no lo planeó, él no mandó a nadie matar a nadie, el juez le hace eco a la fiscalía donde dice bajo una conjetura, que le llaman prueba circunstancial que por ese motivo lo ha vinculado a proceso".

Detalla que por parte de la defensa se contó con testigos del Partido Movimiento Ciudadano como el líder estatal Sergio Gil Rullán, Froylán Ramírez Lara, así como dos peritos especializados en psicología.