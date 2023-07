Turistas poblanas, a punto de morir ahogadas en Chachalacas

La tarde de hoy, madre e hija fueron rescatadas del mar de la playa de Chachalacas, por personal de Protección Civil de Úrsulo Galván, pues estuvieron a punto de morir ahogadas.

De acuerdo con el reporte, ocurrió este día en la zona mencionada, cuando las turistas del estado de Puebla ingresaron a una sección de la playa peligrosa, por lo que las olas comenzaron a jalarlas hasta zona profunda de dónde no lograron salir.

Con gritos y señas solicitaron el apoyo de algunas personas que se encontraban en el lugar, por lo que de inmediato informaron al personal de salvavidas de ese lugar que se movilizó casi inmediatamente.

Luego de algunos minutos lograron poner en tierra firme a las dos mujeres que dijeron tener 13 y 37 años de edad y ser madre e hija; se identificaron como Maribel y Patricia.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento, mientras personal de Protección Civil les brindaba el apoyo necesario para descartar cualquier peligro. Las dos personas fueron estabilizadas en el mismo lugar y afortunadamente no fue necesario trasladarlas a un hospital. Autoridades de Protección Civil Estatal, piden a los visitantes respetar los señalamientos de peligro que se encuentran colocados en puntos estratégicos de las playas veracruzanas para evitar este tipo de situaciones.

Además en caso de no ser detectada una señalización, también piden no ingresar al mar en zona desconocida para no ser sorprendidos por el terreno de la playa y caer en alguna profundidad que les impida salir a flote.