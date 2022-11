Ellos son 'los olvidados', quienes no recibirán flores el Día de Muertos en Chihuahua

Este 2 de noviembre se recuerda a quienes partieron de este mundo, los camposantos lucen llenos de personas que acuden con sus seres queridos; sin embargo, también habrá quienes no recibirán flores, debido a que sus cuerpos nunca fueron reconocidos, siendo identificados solamente como un número de expediente, existen quienes aún no alcanzan el descanso eterno, debido a que en el anfiteatro permanecen 36 cuerpos, mismos que en su mayoría fallecieron en hechos violentos.

La tradición del “Día de Muertos”, es la fecha en la que se honra la memoria de quienes terminaron ya su vida terrenal, por lo que familias, aprovechan para acudir a los panteones y llevar flores a las tumbas de sus seres queridos, además de permanecer por un tiempo recordando las vivencias que tuvieron al lado de ellos.

Sin embargo, en los cementerios municipales, existe un espacio asignado para los “Olvidados”, esas personas que murieron y jamás fueron reclamados, desprendiéndose de su identidad para fundirse en el anonimato, convirtiéndose solamente en un expediente de la Fiscalía General de Chihuahua.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

No hay lápida, no hay cruces, ni nombres, mucho menos flores, así lucen estos sitios de la fosa común, en donde fueron sepultados más de 30 personas, que permanecieron durante años en el anfiteatro, al no ser reclamados por sus familiares.

Algunos de ellos fueron localizados en los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Jiménez y Parral, quienes tras permanecer por años en el anfiteatro, fueron inhumados. Ahora, solo lucen montículos de tierra, que con el tiempo se fundieron en uno solo y casi se ocultan por la maleza, la única prueba de vida es el cartel de identificación en el que se muestra su número de expediente y la fechas en las que fueron localizados y sepultados.

De igual forma, existen quienes aún no alcanzan el descanso eterno, debido a que la Fiscalía de Distrito zona sur, a través del Laboratorio de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, tienen 36 expedientes que corresponden a cuerpos, osamentas, fragmentos y tejidos humanos sin identificar.

Los hallazgos han sido realizados en Guadalupe y Calvo, Guachochi, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Allende, Jiménez y Matamoros. El expediente más antiguo corresponde al año 2013 y el más reciente, al 20 de octubre del 2022.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

De las pruebas científicas e investigaciones ministeriales hechas, se desprende que un 60 por ciento, fallecieron por circunstancias violentas; el resto por muerte natural, accidental y otros por causas indeterminadas.

Por lo anterior, se solicita que si alguna persona cuenta con algún familiar ausente o desaparecido, es importante que acudan a proceder el reporte ante el Ministerio Público y aportar datos que ayuden en la identificación, tales como señas particulares, tatuajes, cicatrices, arreglos dentales y la última vestimenta.

Además, que proporcionen muestras genéticas que permitan cotejar con los registros de los hallazgos forenses.