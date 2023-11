La minifalda o el escote no te hacen prostituta

Cuestionar la vestimenta y la vida sexual de una mujer porque usa una minifalda o porta un escote, además de compararlas con las mujeres que practican el trabajo más antiguo como es la prostitución, no es para sentirte orgulloso u orgullosa ni denigrar el trabajo de las mujeres que realizan un servicio sexual. Quiero expresar mi respeto para todas las mujeres que son trabajadoras sexuales.

Es vergonzoso que en la actualidad sigan siendo estereotipadas por su forma de vestir, condenan a las mujeres por su forma de vestir, les dicen que son unas provocadoras, golfas, putas, zorras, ¡tú escote, amiga, levanta pasiones! Amiga pareces una puta vestida así, ¡esa se viste como putita de marca! Lo más lamentable, quienes les dicen así son las propias mujeres, son quienes etiquetan a otras mujeres, y cómo le llamamos a esto, “educación machista y falta de sororidad”.

Las mujeres son educadas para conservar su virginidad como un tesoro, y si una mujer tiene más de dos parejas es señalada, excluida, juzgada por la sociedad y por su propia familia. ¿Por qué a los hombres no se les juzga por sus múltiples parejas y a las mujeres sí? Porque vivimos en una sociedad aún con creencias machistas donde el patriarcado impera y es apoyado por las propias mujeres que fueron educadas con ideas machistas.

Quiero decirte que el número de parejas no determina más o menos valor de la persona, al igual tú portes una minifalda o escote no te hace una prostituta, o que signifique que estás pidiendo sexo o que te violen. La minifalda o el escote no determinan quién eres, y como dice un adagio popular: “el hábito no hace a la monja”.

Quiero recordarte que los roles y los estereotipos son aquellos en los que la sociedad determina que por ser mujer u hombre te toca un rol. Por ejemplo, eres mujer, te corresponde criar a los hijos, estar en casa y al hombre salir a trabajar. Los estereotipos son creencias que te encasillan cómo comportarte, cómo vestir y actuar, etc. Estos son los que tanto hacen daño a la sociedad y son los prejuicios, yo les llamo muros de contención para el machismo y patriarcado.

Te informo que ya no puedes juzgar, criticar, estereotipar, discriminar, señalar, culpar, criminalizar a una mujer por su forma de vestir, porque cometes violencia de género y eso es un delito que se encuentra en el catálogo de delitos del Código Penal del Estado de Veracruz. Artículo 369, fracción V, que es la violencia psicológica. Discriminación, artículo 196 del Código Penal del Estado de Veracruz. Artículos 8, fracción I, violencia de género. Fracción IV, violencia comunitaria, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz.

Hoy en día contamos con leyes que protegen a las mujeres, estamos avanzando, es importante reconocer y actuar ya que la educación viene de la familia, para que podamos avanzar no debe haber violencia ni machismo en los hogares, ya que el niño o niña es educado de manera machista y con violencia, serán patrones repetidos y generadores de violencia, y recuerda padre de familia, si alguno de ustedes realiza violencia familiar no solo eres un agresor, tus hijos repetirán tu comportamiento agresivo y tu lenguaje. Te informo que la violencia familiar es un delito de materia penal que se encuentra tipificado en el artículo 154 Bis del Código Penal del Estado.

