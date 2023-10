A propósito de las fechas que se acercan, hace unos días tuve la suerte de estar en un pueblito en donde no resistí la tentación de degustar un riquísimo pan hecho en horno de tierra cocido con leña, una verdadera delicia, y mientras me deleitaba con este manjar pensaba: “festejamos a los muertos y vivimos nuestras tradiciones”, y todos los días se festeja o se conmemora algo, y al observar a aquellas mujeres que elaboraban este delicioso pan para vender y poder llevar sustento a sus casas, pensé en todas las mujeres emprendedoras, manualistas y artesanas que hay en todo nuestro país y en nuestro estado, algunas pertenecientes a comunidades y ciudades, todos los días se encuentran trabajando, innovando, emprendiendo para poder estar día a día en la competencia y así poder ser productivas no solo para sus familias, sino para nuestro país.

Son mujeres que no tienen un trabajo seguro y, sin embargo, nunca se rinden, buscan emprender negocios, servicios, etc., a fin de no quedarse fuera de cumplir con las necesidades de sus familias. Estas mujeres son verdaderas heroínas, ya que muchas veces sintiéndose cansadas, agotadas o hasta enfermas se levantan de sus camas para bordar, crear, como aquellas que hacían el pan a traer sus materiales, ya sea para elaborar sus pasteles, sus artesanías, sus ropas o cualquier producto que se les ocurra para venderlo.

Aquellas mujeres que se ven afuera de los mercados con sus verduras, quesos o cualquier otro artículo en puestos improvisados, ellas también son emprendedoras. Tienen esa fortaleza para darle cara a la vida y está demostrado que todas las mujeres mexicanas así somos entronas, luchonas.

Va mi reconocimiento a todas aquellas que a diario se enfrentan a la vida de esta forma, quienes no se dejan intimidar porque no tienen un trabajo en el gobierno o en una empresa, las mujeres han demostrado que somos muy fuertes física y mentalmente. Un ejemplo de esto cuando hay Juegos Olímpicos la mayor parte de las medallas que gana nuestro país las ganan las mujeres, sin olvidar a las atletas con discapacidad, además de traerse las medallas de oro y plata; quienes más medallas traen son las mujeres.

Es de admirarse ver aun en nuestros pueblos a mujeres no solo jóvenes sino también de la tercera edad haciendo artesanías, con hojas de palma, tejidos, ropas, alimentos. Y después todavía tener la fuerza para salir a vender dichos productos.

Las mujeres nos hemos dado cuenta de que hay muchos estereotipos que encasillan a la mujer en roles que hoy en día ya pueden ser dejados de lado y necesitamos probarnos a nosotras mismas que podemos llegar a donde nos propongamos, con convicción y valentía, sin necesidad de renunciar a tener una familia.

Muchas mujeres han llegado a escalar lugares y posiciones que, casi siempre, habían estado en manos de los hombres.

Por ello están dispuestas a seguir demostrando que cuando se quiere, se puede, a pesar de los obstáculos que la vida puede presentar.

Y como dice aquella frase: “Con o sin pareja, debes ser una mujer libre siempre”.

Una felicitación especial a las mujeres emprendedoras, manualistas y artesanas.

