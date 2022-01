Que se me demuestre si estoy equivocado

A pocas semanas de iniciar el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio de la honorable LXV Legislatura, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, como seguramente realizan al interior nuestros coaligantes legislativos, sostiene reuniones para formalizar la agenda parlamentaria que considere los temas de interés público para impulsarlos y defender posturas que consideramos lesivas al orden institucional.

Uno de estos, sin duda, será el debate que habrá de desarrollarse sobre la Reforma Eléctrica que promueve el Gobierno de la República; tema en el que ya he manifestado mi posición inicial, que pudiera variar si en la práctica se me demuestra con argumentos contundentes que estoy equivocado.

Para tal efecto el grupo parlamentario promoverá una serie de Asambleas de Participación Social con la finalidad de que se escuchen las voces de expertos en el tema, así como de la plataforma productiva y organismos ciudadanos que así lo decidan. Es decir, la agenda contemplará en este apartado, así como en otros muchos tales como: la Revocación de Mandato, la elección de los nuevos Consejeros de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la muy posible intención de reformar el Instituto Nacional Electoral, así como la evaluación a los índices de confianza gubernamental y los de pobreza que emitirá el Coneval; información de la sociedad civil que es a quienes vinimos a representar, defender, alentar y servir, más allá de intereses partidistas.

Estas tareas se han conducido a la par de la representación territorial, que es la que mueve a quienes obtuvimos respaldo directo de la ciudadanía en las urnas. Durante estas semanas del receso legislativo he tenido la oportunidad de retornar a nuestra demarcación y municipios, en los que la transición gubernamental dio pie a nuevas políticas públicas, estilos de gobierno pero, sobre todo, necesidades de gestión. En síntesis, se acerca un periodo de trabajo al que llegaremos con seriedad y responsabilidad.

Mención aparte merece el arranque de año, tras dos especialmente complicados para millones de mexicanos que han sufrido de manera directa pérdida de seres queridos o fuentes de ingreso. Deseo sinceramente sea un año mejor en todos los sentidos para quien lee estas líneas. Desde la Cámara de Diputados haremos lo que nos toca por brindar eco a los justos reclamos sociales de mayor inversión o políticas públicas para atenuar las condiciones adversas que enfrentan muchas familias.

Esta es la postura que compartimos en el grupo parlamentario, convencidos de que cada voz que hacemos valer en tribuna es con el sentido de abonar al desarrollo y contribuir al engrandecimiento del país, no a obstaculizar por el simple hecho de formar oposición. Quienes perciban esto se equivocan. No es nuestra misión y existen pruebas sobradas de mi participación en medidas nada agradables, no obstante los riegos que implicó en imagen pública, siempre que estos produjeran beneficios tangibles a nivel regional.

(*) Diputado federal. PRI