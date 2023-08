¡Alisther Dávila! Construye su propio milagro en la música; la historia

Ser un gran artista y conectar con miles de vidas es el sueño del cantante xalapeño Alisther Dávila, quien expresó que para cumplir ese objetivo se debe trabajar para “provocar el milagro”.

Alisther Farid Dávila Dorantes, conocido artísticamente como “Alisther Davila”, a sus 24 años se dedica principalmente a hacer música de diferentes géneros, como lo es el reggaetón, rap, trap y cumbia; y para poder sustentar su proyecto incurre en diferentes trabajos, siendo fotógrafo o camarógrafo e incluso motorrepartidor.

Puedes leer también: Mike Sero, artista urbano que lanzará mensaje contra las adicciones

¿De dónde nace su interés por la música?

Durante entrevista exclusiva con el Diario de Xalapa mencionó que su gusto por la música se da cuando asistía a la primaria y le regalaron un reproductor MP3 (mismo aparato que se tatuó en la pantorrilla) y comenzó a sentir una necesidad por escuchar música todo el día, conociendo de esta manera a Calle 13, artista que se convertiría en su ídolo y que, expresa, “sus canciones me cambiaron la vida”.

Su género principal es el urbano (hip hop, trap, rap), no obstante menciona que es un artista experimental, pues también se le puede ver cantando rock y cumbias. Inició en la música en el 2016 cuando se dio cuenta de que podía hablar rápido y fluido, lo único que le faltaba era hacerlo con ritmo y sus primeras canciones fueron grabadas por sus amigos en un estudio casero.

Cultura ¿Conoces una influencer de música clásica? Nosotros sí, se llama Argentina Durán

Actualmente cuenta con más de 20 canciones subidas a plataformas digitales, pero tiene una que ha estado sonando en la radio y en la televisión, “El Viejo”, canción que realizó en colaboración con los Súper Caracoles.

Cabe destacar que es su primera canción que llega al millón de reproducciones y se encontró Banda Max durante 2 semanas en el primer lugar; “en el video participaron amigos, conocidos e incluso mi familia”.

Hace unos meses fue invitado a dar un show en Cumbre Tajín 2023 en donde de primera instancia iba a cumplir uno de sus sueños que es abrirle un show a Residente, no obstante, por ciertos problemas de logística no se pudo cumplir, sin embargo, sí pudo abrirle a una agrupación de rock bastante reconocida en México, Molotov.

“La canción que me marcó y que cambió mi vida fue la de No hay nadie como tú de Calle 13 y también la tengo tatuada, porque me sorprendió cómo podía él decir tantas cosas en tan solo 3 minutos”, expresó.

Dávila Dorantes ha continuado con su carrera musical siendo invitado a varios shows en diversas partes del país al lado de Los Súper Caracoles, con quienes encontró la frase que marcó su vida, pues recordó que “Sombra”, vocalista de Los Súper Caracoles es la persona que le ha dado bastantes consejos para la vida, siendo la frase “Hay que provocar los milagros” la más importante para él, pues considera que el trabajo, esfuerzo y dedicación siempre traerá cosas buenas a cualquiera.

“Este es un sueño por dos”

Alisther Dávila no solo está luchando por su sueño de ser un gran artista, pues confiesa que platicando con su papá le mostró un video de un concierto de Soda Stereo y notó la emoción de su padre de querer vivir ese momento, tras esto, le reveló que a él también le llamó la atención hacer música pero no tuvo el valor. Ahora, cuenta, su sueño más grande es llenar el estadio Azteca y ver a su papá emocionado y orgulloso por su música.