Bares y cafeterías reciben mejor trato que la cultura, se quejan

Xalapa, Ver.- La soprano mexicana María Katzarava considera que sí es posible dejar de castigar a la comunidad de las artes escénicas con una campaña de cultura segura, tal y como sucede en algunos países europeos, como España.

En su visita a Xalapa, donde se realiza un concurso de canto con su nombre expresa su molestia sobre el trato injusto que considera se le da a los teatros y foros para actividades culturales. “La golpiza sigue en 2022 y me parece injusto porque restaurantes, bares y cafeterías no cierran; si fuera para todos igual, me quedaría callada, pero no es así. No entiendo y no encuentro justificación”, expresa en entrevista.

En el caso específico de la ópera, en la cual ella se desenvuelve, no ha parado de trabajar desde principios de 2021. Comparte que fue invitada a España y después ha tenido una agenda que cumplir.

Por conocer cómo se ha desarrollado la actividad en teatros en ese país, asegura que con medidas de protección no tienen por qué permanecer cerradas las puertas de estos espacios.

“El futuro para los teatros es muy incierto, sigue habiendo muchas cancelaciones, otros no han podido reabrir y unos más reabren y vuelven a cerrar. Es muy frustrante”.

Con respecto a los nuevos talentos mexicanos en el área de canto, dice saber de casos de personas que han caído en depresión por no haber audiciones. “No hay trabajo y mucho menos para quienes son poco conocidos”, puntualiza.

En su caso es una de las pocas artistas a nivel mundial con una reactivación pronta. Ahora mismo tiene en agenda con presentaciones en Dubai, con la pianista Argentina Durán, y en Estados Unidos, donde participará en el estreno mundial de una ópera.

También, en mayo estrenará la ópera de un compositor catalán escrita específicamente para ella y a finales de año volverá a Estados Unidos; planea además estar con la Filarmónica de la Ciudad de México con un réquiem de Verdi.

Xalapa, con talentos

En otro tema, dice estar contenta de visitar Xalapa, ciudad a la cual le tiene gratitud pues fue en ella donde tuvo algunas de sus primeras presentaciones hace más de dos décadas.

Reconoce además que en la capital del estado hay muchos jóvenes talentos que deben ser apoyados: “Son generaciones que vienen muy fuerte. Por eso respaldo el Concurso Nacional María Katzarava”. La soprano estará en Xalapa la última semana de enero para constatar el desarrollo del certamen que se efectuará en el complejo cultural Tlaqná. También ofrecerá una “master class”.

Aunque en una época de sinsabores, la cantante de ópera mexicana continúa una carrera en ascenso, una trayectoria en la cual destaca el haber sido ganadora del primer lugar en la competencia Operalia en Canadá en las categorías de ópera y zarzuela. Antes de este logro, Katzarava ya había llamado la atención pues ganó la competencia nacional Carlo Morelli en 2005, con lo que consiguió su debut en el Palacio de Bellas Artes. En 2020, la mexicana se convirtió en la primera directora artística de la iniciativa Mexicana de Arte18 y al inicio de la pandemia por Covid-19 dio lugar al Katzarava's Voice Festival, que premió a 22 cantantes de México e Italia, mismo que dio origen al concurso que ahora la mantiene en la entidad veracruzana.