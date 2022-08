Cuestionario Proust: Alan Anaya

En poco más de una década presentándose como “Los Alan Anaya”, ha pisado escenarios como los del Vive Latino, festival NRMAL, Ceremonia y Boiler Room, gracias a su habilidad en las mezclas, el tornamesismo y la producción, ya sea por su cuenta o colaborando con gente como Simpson Ahuevo y con marcas como Cerwin Vega y Stanton, además de que es patrocinado por Native Instruments Latam. Su estilo es una fusión de hip-hop, trap, moombah, tribal y EDM, además de ritmos caribeños.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy creativo loco, pero buena bestia.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Saber que he logrado hacer la mayoría de las actividades que me he planteado y continuar viviendo aventuras nuevas y poder compartirlas con mis seres queridos y el mundo.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Tiendo a ser redramático y medio conspiranoico.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La deslealtad.





¿Tu gran miedo?

Morir sin haber hecho todo lo que me he planteado hacer.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Motivado. Esperanzado.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi forma de expresarme, que es con dos tornamesas y un micrófono.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La prudencia.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre, mi padre y Kanye West.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

La policía y los políticos.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Hagan ruido, a huevo, simón, a la verga, loco y que truene todo.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando hay que darle su merecido a la gente desleal, a los ventajosos.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

El respeto, la bondad, su sencillez, su honestidad.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La bondad, el respeto, su sencillez, su honestidad.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Aquí. Ahora.





¿Qué talento te gustaría tener?

Ilustrar.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No ser tan dramático y no sobre-pensar tanto las cosas.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber vencido mis miedos y dedicarme a lo que siempre quise ser de niño.





¿Dónde te gustaría vivir?

En una casa en la playa.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Tiempo y salud. Es lo más valioso que tengo.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Kanye West.





¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar y crear música.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un vampiro después de mi tiempo, para ver la evolución del mundo.





¿Cómo te gustaría morir?

Tranquilo. Muy pleno, espero.





¿Tienes un lema?

¡Hagan ruido!

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Finanzas

Doble Vía