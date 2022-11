¿Cómo es la vida de un jugador de Tercera División Profesional? Así juega Uzziel

Uzziel Domínguez Herrera de 18 años de edad, actual defensa central del equipo de Tercera División Profesional, Atlante Xalapa, durante el presente año ha vivido excelentes momentos con el futbol, deporte que practica desde los 5 años de edad.

Pero para llegar al lugar que actualmente se encuentra, el hijo de Rocío Georgina Herrera Sánchez y Abel Domínguez Utrera tuvo que pasar por varios procesos de formación, además de sacrificar momentos familiares y reuniones con amigos.

Su camino está rodeado de etapas buenos y malas que ha sabido aprovechar para aprender, como la que vivió recientemente en un encuentro de futbol del que salió lesionado del tabique nasal tras fuerte golpe; afortunadamente está en recuperación y esperando el momento de regresar.

El primer equipo de Uzziel fue Cafeteros Xalapa, institución en la que estuvo toda su infancia y con la que logró estar en varias finales en la famosa Liga Permanente, en donde también probó las mieles del título.

Con varios goles anotados y en diferentes categorías, el futbolista dejó huella que aún sigue presente en la memoria de su primer entrenador, su tío Jorge Herrera Sánchez, responsable de las primeras enseñanzas con el balón.

Luego de estar 6 años con Cafeteros, a la edad de 12, ingresó al equipo de Búhos de Xalapa con el que logró la convocatoria a la Sub 13, con la que jugó en la Liga Nacional. Con los estudiantes permaneció 5 años y jugó en los equipos que se formaron; primero Búhos Xalapa, luego Imperio Xalapa; siguió Atlas Xalapa y finalmente Hilanderos de Xalapa con él participó en la Tercera División Profesional.

“Con la institución de Búhos me fue bien, porque fue el equipo que más me ayudó en mi formación; al principio con Búhos jugué de contención, luego me fueron cambiando de posiciones; también fui lateral, hasta llegar a la central y ya con Imperio Xalapa, me consolidé en esa posición”, platicó el futbolista.

Reconoce que con Búhos tuvo una etapa pequeña y que le costó acoplarse cuando participaron en la Liga Nacional, así como en torneos cortos en Xalapa. Su incursión en la tercera la hizo con Hilanderos, institución de la que dice estar agradecido por darle la oportunidad de jugar al profesional.

Recuerda que luego de terminar temporada desconocía si continuarían jugando en esa división, por lo que al recibir invitación del profesor Alfonso Narváez para presentar pruebas con Atlante Xalapa, no dudó en aceptarla, porque no quería dejar ir esa oportunidad de continuar en ese nivel.

Luego de realizar los filtros y ser aceptado con los azulgranas comenzó a pelear su titularidad; le costó mucho, pero con trabajo y esfuerzo ya es parte del equipo principal.

“Con Atlante Xalapa tengo cinco meses, me siento mucho mejor y con todos mis compañeros nos estamos acoplando y gracias al trabajo se están dando ya los resultados positivos. Además contamos con material humano para lograr grandes cosas, desde los utileros, pasando por la directiva, jugadores y nuestros entrenadores; definitivamente somos un gran equipo comprometido”, dijo Uzziel.

Uzziel lleva 5 meses con Atlante Xalapa y mantiene su preparación | Foto: Cortesía U. Domínguez

El futbol ha llevado a Domínguez Herrera a los estados de Morelia, Querétaro, Guadalajara y varios municipios de Veracruz, porque ha logrado canalizar sus entrenamientos en buena forma, algo que le ha ayudado para ser tomado en cuenta por los DT de los equipos a los que ha pertenecido.

“El futbol para mi significa toda mi vida, porque desde pequeño, siempre he estado jugándolo y ahorita que estoy en recuperación luego de la lesión, me siento raro de no jugar y entrenar; espero estar pronto de regreso, porque deseo estar en el campo ayudando a mi equipo y más porque ya me había ganado mi lugar”, expresó.

Sabe que su avance no lo ha logrado sólo, y da reconocimiento a sus padres, “a ellos les agradezco por apoyarme en todo, porque me llevan a todos lados, y me brindan el respaldo que necesito. A ellos les agradezco, a mi mamá Rocío Herrera Sánchez y a mi padre Abel Domínguez Utrera, así como a mi hermano Uriel”, expresó.

Su mente siempre ve hacia el futuro, siempre mira al frente, por eso dice que buscará jugar por mucho tiempo futbol, sea el profesional o no, “pero lo que deseo es siempre jugarlo hasta donde alcance”, dijo.

Para concluir, Uzziel externó que Atlante Xalapa es un buen equipo que está conformado con personas comprometidas y pese al inicio complicado que tuvieron ahora los resultados se están dando "y creo que a partir de ahora se comenzarán a dar mejores cosas, porque con trabajo y esfuerzo se han dado. A partir de ahora se va estar llenando de buenos resultados el equipo y buenas actuaciones, porque estamos comprometidos para eso”, concluyó.