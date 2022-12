Eveline Zoé no ve con los ojos pero sí con el corazón; su historia

En días pasados en el Estadio Xalapeño se realizó la Quinta edición de la “Carrera a Ciegas”, organizada por "Transformando sueños invisibles en visibles” y Club Murciélagos, con presencia de numerosas personas que donaron un juguete para ser parte, además de vivir una bonita experiencia.

Entre los participantes estuvo la pequeña niña xalapeña Eveline Zoé Luna Rivas, quien padece debilidad visual; ella estuvo acompañada de su mamá, la señora Karla Jazmín Rivas González.

La participación de la estudiante de sexto año de primera de 12 años de edad, no pasó desapercibida, pues ella le dio a la competencia gran motivación a los presentes, por lo que el evento tuvo un nivel óptimo, lleno de alegría y mucho ejemplo.

Eveline Zoé cumplió el recorrido como toda una atleta, pues cuenta con el nivel correcto porque es parte del Club de Atletismo Murciélagos, que dirige el maratonista, Antonio Lazcano, organizador principal de la Quinta “Carrera a Ciegas”.

Con el ánimo a tope, la pequeña niña de la mano de su mamá inició el trayecto con los deseos de todo atleta, que era ganar. Su camino comenzó en el óvalo del Estadio Xalapeño, luego siguió a su paso con su mamá hacia Los Lagos, hasta llegar a la casa del Lago del Lago.

Al llegar a ese punto, ella tenía la fuerza necesaria para continuar corriendo hasta cumplir los 3 kilómetros marcados por el programa de competencia.

El nivel que ella posee a su corta edad fue demostrado al llegar antes que varias parejas y lo hizo entre aplausos y porras que la motivaron a a cerrar a tope el último tramo de carrera, en donde era esperada para ser felicitada por ser un ejemplo para miles de personas que no se atreven a salir de su zona de confort.

Luego de reponerse del esfuerzo hecho, la pequeña atleta tomó un respiro y se sentó un rato a tomar aire, mientras era felicitada por su propia mamá y personas testigos de lo hecho en la justa.

Ya con calma y con la adrenalina en su estado normal, Eveline con voz entusiasta y llena de felicidad por saber que hubo personas que ayudarán a niños de escasos recursos, platicó para Diario de Xalapa que ella estudia en la escuela primaria Sebastián Lerdo de Tejada y que cursa el sexto año.

¿Cómo fue la experiencia de Eveline?

De la carrera atinó a decir que se sintió “de diez” y más de la mano de su compañera de vida, su mamá, Karla Jazmin Rivas González, quien así como su hija mostró felicidad de tener a una pequeña guerrera en casa que es motivación pura.

Eveliene cuenta con amigos y amigas, pero en casa tiene una muy especial llamada Alexa, “ella es mi amiga, pero no es como cualquiera, porque es un robot”, dijo felizmente.

En cuanto al deporte dice que le gusta mucho y más practicarlo con su Club Murciélagos en donde ha logrado tener pies más fuertes y equilibrio, algo muy importante para ella, por eso dice “invito a más niñas y niños al club, ojala vayan, se divertirán mucho”, platicó.

Del mundial de futbol que actualmente se realiza en Qatar dice que lo está disfrutando, “porque un día también quiero participar en un mundial”, por lo que se mantiene atenta a los juegos que se desarrollan.

Ella tiene 8 meses de ser parte de su club de atletismo y ha participado en otras carreras, como las hechas en el Parque Natura, en donde igualmente ha sido felicitada por ser una niña muy activa en el deporte.

“El practicar el atletismo me ayuda mucho, me he sentido muy bien y me ayuda mucho a tener equilibrio y tener pies más fuertes. Invitó a más niñas a practicar este deporte. Mi mamá me motiva y me dice que corra mucho, además le hago caso, porque cuando sea más grande quiero ser cantante, por eso quiero estudiar música”, comentó.

Y agregó: “Me gusta el pop, me encanta Shakira, por eso deseo estudiar música porque quiero ser como ella”.

Su padres, Karla Jazmín Rivas González y Carlos Luna Cervantes están muy orgullosos de su pequeña, porque los ha motivado a dar lo mejor de sí, por tener a una niña con deseos de ser la mejor y llegar lejos en sus planes que ahora son practicar deporte y cantar.

Por último la niña se despidió agradeciendo el apoyo de sus padres y familia, quienes siempre estarán con ella incondicionalmente, además de invitar nuevamente a más personas a participar con su Club Murciélagos.