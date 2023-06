Las dos caras de Ana Guevara: de atleta ejemplar a negar recursos al mando de Conade

La historia describe que Ana Gabriela Guevara tiene dos caras. Una, como atleta medallista de plata olímpica en los 400 metros planos, que reclamaba recursos públicamente y cuestionaba las formas en que operaba la Conade. Además de ser una estrella exclusiva de Televisa. Era una inspiración para las generaciones venideras, porque se le veía como una mujer ejemplar.

El otro rostro, más reciente, lo muestra como la directora del organismo que criticó, que niega recursos a por lo menos 70 atletas acuáticos. Le prohíbe a los deportistas aparecer en programas de televisión y tampoco les permite hablar para comentar en contra de las autoridades. Según dictan las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023 que otorga estímulos para los deportistas.

“Ana Guevara fue una atleta muy tenaz, muy disciplinada, donde cumplió todo lo que se proponía. Imponiendo récords, abriendo la brecha rompiendo esquemas del atletismo, muy respetada por todos nosotros. A mí me tocó de niña estar en el COM cuando ella era la gran atleta, donde en esos 400 metros flotaba, prácticamente volaba, era muy admirada por mi”, rememora para este diario la ex clavadista de altura, Adriana Jiménez, quien no oculta su desazón ante la actual cara de la subcampeona en Atenas 2004.

“Ahora en esta transición, desgraciadamente (Ana) no ha estado a favor de los atletas en todo el proceso. Hay una falta de estructura, hay una falta de equipo donde la asesoren correctamente, y sobre todo, se tiene que tener alma para dirigir un deporte. Para que realmente el interés por los atletas sea genuino, con transparencia y, sobre todo, entregar todo eso que a ella le hizo falta. Creo que ha sido lo que ha sucedido”, añade Jiménez, misma que se dice “decepcionada. Se me despojó de una beca que por derecho me pertenecía”.

Guevara ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Luego de cancelar los apoyos a más de siete decenas de deportistas acuáticos por el conflicto entre World Aquatics, la Federación Mexicana de Natación y la propia Conade, llamó mentirosos a los afectados. Incluso, le dijo al equipo de nado sincronizado que “si quieren seguir vendiendo trajes de baño, Tupperware o Avon, que lo sigan haciendo” para costear sus actividades en el ciclo olímpico.

Frase que contrasta con lo que dijo hace nueve años en el programa Historias Engarzadas de TV, cuando la presentadora Mónica Garza le preguntó acerca de la realidad que vivían los deportistas de su época para lograr su sueño olímpico.

“Oh, decepción. Veo a una Marijose Alcalá (ex clavadista) batallando, a un Alejandro Cárdenas (ex velocista) que no lo querían llevar a Juegos Olímpicos porque no daba la marca, a las ciclistas que no tenían bicicletas, a los de Canotaje luchando por un bote…Dices ‘¿dónde me vine a meter?’”. indicó en aquel programa a modo de queja por las condiciones que tenían los atletas.

Sin compromiso de medallas

Cuando era velocista de los 400 metros, Ana se propuso ser campeona del mundo y medallista olímpica. Ambos objetivos los logró. Sin embargo, ahora como dirigente de Conade, evita poner un número de preseas a conseguir en los próximos Juegos Olímpicos de París.

Según el Programa Institucional 2021-2024 de Conade sobre Avances y Resultados, al 2021, derivado del Plan Nacional de Desarrollo – último año documentado, según confirmó ESTO, sólo existe un objetivo de finalistas en los próximos JO (del uno al octavo sitio).

“El indicador más utilizado para medir los resultados del deporte de Alto Rendimiento es el medallero, pero hay otro indicador más completo que son los finalistas de Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo”, señala el documento oficial.

“Este indicador es fiable y comparable en el tiempo, y es usado por todos los países para valorar su evolución y su posición con respecto a otras naciones de su entorno o de similares características sociodemográficas”, justifica la Conade.





De estrella de Televisa a negar derechos

En 2001, Ana Guevara firmó un contrato de exclusividad con Televisa que implicaba que un reportero y una cámara la siguiera a todas sus competencias por seis meses. Una vez expirado ese vínculo, firmó otro por el resto del ciclo olímpico.

“Programas, premios, reconocimientos (…) me convertí en una pescadora de 10 cañas. Ya no era nada más la del deporte, la de sacar el resultado. Ya estaba (enfocada en el) rating, imagen, apariciones en periódicos, tenía monitoreado todito. Quería ser el ícono del deporte en México”, manifestó la ex velocista en aquel programa de TV Azteca.

Hoy, las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023 prohíben a los beneficiarios tener apariciones en programas.

“No participar en eventos mediáticos, televisivos, de espectáculo o cualquier otro evento que interrumpa mi preparación”, señala la carta compromiso por parte de los atletas para recibir los apoyos gubernamentales.

ESTO solicitó una entrevista con Ana Gabriela Guevara, sin embargo, no recibió respuesta.





Óscar Salazar habló sobre las dos caras de Guevara

Óscar Salazar brilló en los mismos Juegos Olímpicos que Ana Gabriela Guevara (Atenas 2004). Como taekwondoín, consiguió la medalla de plata en la categoría de –58 kg y sabe de la trascendencia de la actual directora de Conade en aquellos tiempos.

“Ana siempre fue una deportista, dedicada a su disciplina, una profesional del deporte y siempre con el objetivo de poner a México en lo más alto; en especial en una especialidad del deporte de atletismo en donde México no era referente”, manifiesta.

“En esa época el deporte nacional era referente. Gracias a las mujeres como Ana, como Nancy Contreras, Lorena Ochoa, Iridia Salazar y desde luego Soraya Jiménez. Así que por supuesto fue referente y más como en su especialidad no era nada fácil”, añade a ESTO.

Federaciones tienen secuestrado al deporte

Salazar no apunta sus baterías en el desorden del deporte nacional a la ex velocista, sino a las Federaciones.

“Primero que nada quiero decir que nunca será suficiente el apoyo que los deportistas necesitan. Siempre hay más necesidades, o deportistas que carecen de cosas y/o apoyo.Pero creo que recientemente esa sensación de falta de apoyo se ha tornado más complicado o evidente por las federaciones nacionales y sus malos manejos del deporte.

Muchas federaciones tienen secuestrado el deporte. Tienen manipulados y/o controlados a los deportistas y desafortunadamente la Conade no puede hacer nada”, evalúa.

“El problema es que los atletas gastan, pero no reciben un beneficio ya que si no eres compa o estás alineado con las cosas de la Federación no eres parte del grupo selecto de atletas con posibilidad de participar internacional”, advierte.

“Las federaciones están convirtiendo todo el deporte en deportes de alta gama. Como el tenis, golf, donde hay que tener dinero para participar porque si no, no destacas.





Eso es el problema y la Conade puede hacer muy poco o casi nada para eso- Por castigar a las federaciones les retiras el apoyo….. y ¿quien se ve perjudicado? Los atletas”, concluye.

