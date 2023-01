Cachibol para una vida sana y plena; testimonios de deportistas

El cachibol es más que un deporte para adultos mayores de esta ciudad; promueve una vida plena, sana y vital para quienes lo practican, para no sentirse en el final de la vida, favorece una vida longeva y con fuerte convivencia social.

Ahora que escaló su octavo escalón de la vida, tras cumplir, ochenta años, Patria Montiel Aburto expresa que se siente bien y que la alienta mucho pertenecer a la Liga Municipal de Cachibol. Ella es jubilada del magisterio hace poco más de dos décadas y se halló de momento con tiempo para dedicarse a una vida plena y fue que incursionó en el cachibol que le permite llevar una vida saludable, “pero creo que lo más importante es la convivencia con los compañeros, los viajes por el país para participar en eventos y, claro que también los reconocimientos que logramos como equipo”.

De joven le gustó el deporte, pero ya como maestra de primaria, secundaria y preparatoria no tuvo tiempo para practicar el voleibol que le gustaba. Ya jubilada del magisterio una amiga la invitó a jugar y como ya no tenía problemas de tiempo se inicié y aquí sigo desde 23 años, aproximadamente, recuerda.

Lo más importante, expresa es que al estar en constante actividad física es una mujer saludable, vital y que puede valerse por sí misma para realizar la vida a la que siempre aspiró. “Me siento bien, con ánimo, con ganas de entrenar toda la semana porque es un vicio este deporte”.

Explica que como todo en sus vidas ha habido altibajos que se deben enfrentar, pero cuando se tiene algo que lo alienta a uno como es el cachibol y la convivencia social, se pueden superar todos los retos que le pone a unos la vida.

Una de las cosas que más le gusta de seguir esta práctica es acudir a eventos del Inapan, del DIF o por invitación, que los han llevado a Chiapas, Zacatecas, Puebla o Oaxaca, “nos vamos a los museos y todos los lugares recreativos con que cuentan”.

"Les recomiendo a todos los adultos mayores que no se desalienten, que no dejen de hacer ejercicio, no solo cachibol, cualquier otro o que solo caminen, pero que sigan su vida, que todos debemos aspirar a una vida plena en la tercera edad".

Por su parte, Rosa Luz Uribe Balderas resalta que es vital para ella esta actividad física porque a sus 79 años lleva una vida saludable, pero lo mejor es que viajan en grupo a la Ciudad de México, Saltillo y a Guadalajara, entre otros.

Le da mucho orgullo que este equipo ha logrado ganar el campeonato nacional por seis años, los de setenta y más, eso le da mucho orgullo porque indica que lo hacen muy bien y que son competitivos.

Jugadora del año en el 2006, en un campeonato celebrado en Guadalajara.

Explica que también llegó al cachibol alrededor de los sesenta años, y eso le ha permitido. Invita a todos los adultos mayores a buscar realizar un deporte, porque alargan la vida “y nos hacen más felices en esta etapa de la vida”.

¿Para qué sirve el cachibol?

Esta actividad deportiva mejora la motricidad, las relaciones sociales, la convivencia enriquece entre los compañeros porque algunos tienen a sus familias hijos y nietos lejos, en otras ciudades, entonces les permite estar en un ambiente sano.

Este deporte que es una variación del voleibol, se juega en la misma cancha, con dos equipos de 6 jugadores cada uno, con la variante de que la pelota se cacha y no se golpea con fuerza porque se pensó en adultos mayores y mujeres. La pelota se la pasan y al final lo remata. Pero también hay jóvenes que lo practican, explica la jugadora Rosa Isela Suárez.

Las reglas son parecidas al voleibol, el saque igual atrás de la línea, pero a los mayores de 70 años se les permite hacer uno metro adelante.

Generalmente los torneos convocan a las categorías de los que están en los cincuenta años, otras para los de sesenta y finalmente los mayores de setenta que ya incluye a los que superan los ochenta años y que son varias y varios que están en un nivel sorprendente para participar en torneos.

Son unos 35 adultos los integrantes de la Liga Municipal de Cachibol de Xalapa. En el grupo hay quienes llevan más de 20 años jugando y ya con más de 80 años se siente perfecto para seguir adelante, dijo.

¿Cuál es la historia del deporte cachibol?

Se sabe que nació en el año 1895. Que William George Morgan inventó el juego del voleibol en Massachusetts y Clara Gregory Baer hizo lo propio con el cachibol en New Orleans, pero lo llamó New Comb.

Se cree que esta mujer lo creó en gran parte por el machismo que existía en esa época, las mujeres eran excluidas de las actividades deportivas les estaban prohibidas. Fue Clara Gregory Baer, profesora de la Sophie Newcomb University de New Orleans, quien patentó el juego.