No celebró sus XV años porque prefirió ser campeona en halterofilia; su historia

Veracruz, Ver.-Aunque se quedó sin fiesta, Jessica Jarquín González celebró sus XV años con todo Veracruz al traerse la plata en los Juegos Centroamericanos Escolares del 2015 convirtiéndose en una de las campeonas en la halterofilia.



Jessica, de ahora 21 años, habló para Diario de Xalapa de su trayectoria dentro de este deporte donde ha obtenido muchas medallas y reconocimientos aún a su corta edad.

Relata que sus inicios en este deporte se dieron a los 10 años cuando un profesor le vio cualidades para la halterofilia, por lo que decidió empezar con el entrenamiento paralelo a otras actividades como ciclismo, gimnasia y otros deportes.

Un año más tarde, hizo su primera presentación en la competencia estatal celebrada en Naolinco donde destacó. Reconoce que aunque le emocionó mucho la ovación de la gente por el resultado de la competencia fue hasta el primer nacional en Baja California cuando se convenció de que la halterofilia era sin duda el deporte que la llevaría al éxito.



“En la Olimpiada Nacional en Baja California en el 2013 gané el primer lugar y fue cuando tomé conciencia sobre de este deporte, me convencí de que quería seguir entrenando para competir, en esa ocasión yo aun no llegaba a los 13 y competir con niñas de 15 años, me traje el oro”, recuerda.

¿Cuál ha sido la competencia más importante de Jessica Jarquín?

La joven atleta expresa con gran emoción que una de las participaciones más importantes dentro de su trayectoria fueron los Centroamericanos Escolares del 2015 celebrados en Yucatán.



Comenta que aunque estaba como seleccionada para la competencia no sabía exactamente las fechas en que se desarrollaría, por lo que sin prisas junto con su familia planeó su soñada fiesta de 15 años.



Su sorpresa fue mayor cuando le avisaron que el sábado 6 de noviembre, fecha en que se desarrollaría la fiesta tenía que competir.

Jessica Jarquín González es una de las campeonas en la halterofilia | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa



“Como toda niña yo quería mi fiesta de XV pero la sorpresa es que la competencia fue el día que se llevaría a cabo la fiesta, tuvimos que suspender todo de último momento, tenía salón, vestido, deje todo por la competencia, mis papás estuvieron de acuerdo y la verdad es que no me arrepiento, lo volvería a hacer, el día de mi cumpleaños viaje en el camión y el día de la fiesta competí”, asegura con emoción.



La mayor satisfacción es que de esa competencia se trajo su primera plata.

Afirma que a partir de esta competencia le siguieron más y aunque trató de presentarse en todas, en una ocasión se le complicó debido a la falta de apoyo económico, un mal que padecen todos los deportistas de Veracruz.



“A partir de ahí me empezaron a tomar más en cuenta para competencias, me esforzaba mucho para destacar pero también he tenido mis decepciones, en el 2015 no pude competir en un Panamericanos por falta de apoyo, lloré mucho porque me había preparado bastante pero no fue la única vez ya que en el 2016 me volvió a pasar lo mismo cuando iba a ir a mi primer mundial, ya estaba preparándome y tres días me dijeron que siempre no, no tuve apoyo y no conseguí el dinero”, lamenta.



Esas dos decepciones le dejaron como lección que ahora antes de cada competencia se cerciora si contará con el apoyo del IVD porque si no, mejor no se prepara.

¿Quiénes apoyan a la joven campeona en la halterofilia de Veracruz?

Asegura que actualmente cuenta con un poco de apoyo del IVD y las administraciones de Boca del Río le han dado el respaldo financiero para continuar.



Dentro de su trayectoria Jessica ha participado en competencias, regionales, estatales y nacionales, así como los mundiales en Tailandia en el 2017 donde obtuvo el bronce y recientemente el Panamericano de Mayores.



Jessica es una chica que combina el deporte con sus estudios en la Licenciatura de Cultura Física y se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Siempre me pongo metas a corto, mediano y largo plazo, al menos las de corto plazo han salido muy bien y quisiera llegar a unos Juegos Olímpicos me voy a preparar para el 2024 es mi meta más grandes", destaca.