¿Sabes qué es el Para-Powerlifting? veracruzana es medallista nacional

Niza Marian Hernández Aguilar, deportista de 22 años de edad, campeona estatal y medallista nacional en Para-Powerlifting recientemente logró la medalla de oro del campeonato estatal, lo que le abre la puerta para representar a Veracruz en el próximo evento que será en Hermosillo, Sonora del 7 al 24 de noviembre.

Este paso para la atleta, quien padece displasia en el desarrollo de la cadera y alumna de la profesora Mariela Ferrer, lo motiva a llegar más lejos en este deporte que tiene un año practicando y en el que ya ha alcanzado importantes logros para el estado veracruzano.

En entrevista para Diario de Xalapa, Niza expresó que el último resultado en el que ganó y que le da el pase al evento, la pone contenta, porque salió adelante luego de tener dos semanas complicadas.

“Estas dos últimas semanas fueron difíciles para mí, tuve la pérdida de una persona muy cercana, falleció pocos días antes de la competencia, entonces iba muy baja de expectativas en lo que pudiera levantar”, indicó.

Además dice que una semana antes le avisaron de la competencia, “entonces llevaba pocas expectativas de lo que pudiera hacer, pero afortunadamente el resultado estuvo muy bien, me costó mentalmente prepararme, fue bastante difícil poder llegar a ese punto y afortunadamente se ganó”, destacó.

Lo hecho por Niza es reconocido por personas que la rodean, porque saben la actividad que debe hacer para cumplir con su entrenamiento y sus dos carreras universitarias que son: Tecnologías computacionales los fines de semana en la UV, y Negocios Internacionales en la UX los fines de semana, donde se encuentra becada al 90%, algo que ella agradece.

La deportista aunque tiene poco tiempo de practicar el Para-Powerlifting ha demostrado ser una de las mejores del país. En junio cumplió un año en la disciplina y lo ha hecho con creces. En los pasados Juegos Para-Nacionales de Conade 2021, en Cancún, logró la medalla de plata, posteriormente en Huatusco, Hidalgo, dentro del Regional-Estatal se consagró con la medalla de oro en Atlixco.

Al presentarse en el puerto de Veracruz para participar en el Abierto de Para-Powerlifting consiguió la medalla de oro en Press de Banca en su división, así como en Press de Banca Total; actualmente es campeona estatal.

Tras un año productivo, Niza Marian acepta que no se imaginaba lograr varias medallas, “porque creía sería algo paulatino y no creí que todo pasara rápido, el hecho de lograr en un año todas estas medallas ha sido bastante sorprendente para mí, por esto crece más la voluntad de hacer más cosas”, comentó.

En tono seguro confía en ganar la medalla de oro, porque ahora cuenta con más experiencia, además la anhela, porque quiere estar en un abierto de Para-Powerlifting que será en diciembre y que además es un selectivo internacional.

Deseo ir para poder ir avanzando un poco más y ya intentar salir de lo nacional, esperamos traer el oro y entonces poder tener la pauta para crecer a niveles internacionales

Y agregó: “Luego de eso vienen las competencias nacionales de Primera Fuerza de Para-Nacionales, entonces ahí también esperamos obtener algo, porque mi sueño a mediano plazo es en 2023 poder asistir a los Para-Panamericanos y espero dar las marcas”, explicó.

Respecto a la próxima competencia nacional indica que ya trabaja fuerte con su entrenadora todos los días y con el apoyo total de sus padres Mario Hernández Yáñez y Fabiola Aguilar Díaz, “quienes son mi principal respaldo. También me alisto mentalmente, porque muchas veces el trabajo físico no lo es todo. El entrenamiento puede estar, pero realmente es prepararse psicológicamente para este tipo de retos y no tener miedo a tratar de llegar con todo y dejar todo de lado, es lo que realmente cuesta en ocasiones”, compartió.

Puntualizó que hay muchas posibilidades de ganar la áurea, porque el año pasado perdió por un kilo de diferencia “entonces creo que este año voy definitivamente más preparada, planeo ir en mejores condiciones, ahora llevo más competencias seguidas, he estado bastante mejor”.

Para concluir, la deportista medallista nacional agradeció el apoyo de sus padres y entrenadora Mariela Ferrer, “que ha sido mi gran apoyo en muchos aspectos. Ella no sólo me prepara físicamente, también lo hace mentalmente algo muy importante para ganar, con ella tengo una cercanía muy estrecha, y eso es lo ideal para lograr hacer un buen equipo”.

“Igualmente me agradezco a mí misma por superar mis límites y el saber que las metas que me propongo las he podido cumplir, algo que es mi principal motivación. Siempre he tenido expectativas muy altas sobre mí, y afortunadamente siempre las he logrado, desde lo académico y en lo personal, así como en lo deportivo”, concluyó.