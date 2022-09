¿Cabello débil y uñas que se rompen? No esperes más, debes mejorar tu alimentación

Antes de los cosméticos o las cremas de belleza, si quieres tener un físico envidiable lo primero que debes hacer es mejorar tu alimentación, la comida es lo primero que ayuda al cuerpo a dar lo mejor de sí, si llegas a tener el cabello débil, se te rompen las uñas o te sientes muy cansado, tal vez deberías comenzar a comer mejor, sino sabes que hacer, nosotros te ayudamos.

No es necesario gastar una fortuna para comenzar a mejorar tu dieta, existen muchos alimentos que te pueden dar los nutrientes necesarios para que inicies tu día con toda la energía, recuerda si necesitas un plan de alimentación o quieres algo más específico, siempre es mejor acudir con un especialista, en ese caso con el nutriólogo.

Especialistas del sector salud de México recomiendan que para comenzar con una dieta balanceada, por lo menos debes comer tres veces al día y considerar dos colaciones, junto a estar bien hidratado; esto acompañado de actividad física.

Para lograrlo debes incluir en tu dieta alimentos de todos los grupos, carne, leche, huevos, pescados, frutas, verduras junto a grasas y aceites, obviamente, todo dependerá de cómo te caigan los alimentos a la hora que los ingieras, por eso es recomendable acudir a un nutriólogo, y que si eres vegano o vegetariano, cambia tu alimentación.

¿Qué puedes comer para mejorar tu salud?

Si quieres dejar atrás el cansancio, problemas de cabello y la piel, puedes comenzar por incluir algunos de estos alimentos en tu dieta, recuerda que la idea no es gasta una fortuna, es aprender a combinar lo que más te convenga.

Té verde, es una bebida llena de antioxidantes y una nutriente llamado epigalocatequin galato que es benéfico para la piel; chocolate oscuro, es rico en antioxidantes, protege la piel de los daños solares, pero recuerda que debe contener por lo menos 70% de cacao.

Huevo, son fuente de vitamina B12 ideal para la piel, cabello y las uñas; champiñones, contienen mucha vitamina D que fortalece el cabello; aguacate, es un bálsamo para la piel gracias a sus grasas saludables y luteína.





El aguacate es una buena opción para el cuerpo por su alto contenido de grasas buenas | Foto: Pexel





Espinacas, gracias a sus propiedades ayudan a evitar un cabello delgado y quebradizo, además dan brillo a tu piel, lentejas, contienen biotina, una vitamina B que contribuye a fortalecer la piel y el cabello; almendras, tienen proteína, fibra y grasas saludable, contienen vitamina E, son buenas para la piel; nueces, cuentan con más antioxidantes que otros frutos secos son buenos para el cuerpo debido a sus ácido grasos como el zinc, la vitamina E y selenio.

Pimiento amarillo y rojo, gracias a su vitamina C, ayudan a la piel y su vitamina A es benéfica para el cabello, las uñas y la piel; tomates, también son buenos para la piel ya que contienen vitamina C, además de carotenoides; brócoli, son benéficos para la piel, cabello y las uñas, gracias a su contenido de zinc, vitamina C, A y B.





El pimiento amarillo o rojo es uno de los alimentos que aporta nutrientes a la piel, cabello y uñas | Foto: Pexel





Sandía, Ayudan a mantener tu cuerpo bien hidratado, eso se traduce en uñas bien cuidadas y una linda piel, fresas, son ricas en vitamina C que ayuda a producción de colágeno que es bueno para el cabello y la piel; arándanos, gracias a sus antioxidantes y la vitamina B ayudan a tener cabello más fuerte.

Mandarinas, se acerca la temporada y gracias a su vitamina C son buenas a la piel y al cabello por sus antioxidantes; uvas rojas, contienen resveratrol que es un antioxidante que tiene radicales libres y ayuda a la piel.