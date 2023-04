¡Llegó la Expo Animex! Cientos de xalapeños disfrutan de la cultura japonesa

Amantes del anime disfrutan de la Expo Animex Xalapa que se lleva a cabo en las instalaciones del salón de eventos El Caracol, en esta ciudad.

Desde las 11 horas, niños, adolescentes y jóvenes llegaron a la sede del evento para gozar de cada una de las atracciones y adquirir algún recuerdo con la imagen de su personaje de anime favorito.

¿Qué productos se ofrecen en la Expo Animex Xalapa?

A lo largo y ancho de la sede de la exposición se puede adquirir comida y bebidas asiáticas, playeras estampadas con personajes, figuras a escala, peluches, posters, llaveros, collares y lámparas, entre una infinidad de productos enfocados en la cultura japonesa.

Incluso, también se desarrolla una convención de mangas y comics para coleccionistas.

Entre las mayores atracciones se encuentran los y las cosplayers, que debido a sus vestimentas fácilmente atraen la atención de los presentes que se acercan para tomarse la fotografía del recuerdo.

El arte de hacer cosplay

Estefanie666, una de las cosplayers más reconocidas entre los asistentes, llegó del puerto de Veracruz para participar en esta edición de la Expo vestida de Girl Power.

En entrevista, sostuvo que desde niña se siente atraída por la cultura del anime, además de que considera que cada vez son más aquellos que disfrutan de la animación y cultura japonesa.

Estefanie666 desde niña se siente atraída por la cultura del anime | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recuerda que hace un año hubo una expo anime y que para no pagar la entrada se disfrazó para tener acceso a la sede del evento; "no podía ni caminar, porque me pedían fotos y me seguía mucha gente, además de que me pedían mis redes sociales. Entonces, vi que sería buena idea y comencé a dedicarme al cosplayer", citó.

Desde entonces, Estefanie666 ha ganado un sinnúmero de seguidores, ha participado en cuatro exposiciones de anime y reconoce que como cosplayer obtiene mas ingresos, en comparación de lo que gana como empleada en una mercería.

Miles de accesorios son ofertados para el gusto de chicos y grandes en la Expo Animex de Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa Puedes encontrar una infinidad de productos enfocados en la cultura japonesa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa A lo largo y ancho de la sede de la exposición se puede adquirir comida y bebidas asiáticas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Durante hoy, la Expo Animex Xalapa contempla música en vivo, pasarela de cosplayers y concurso de karaoke.

Mientras tanto, para mañana se considera una programación similar, además de un concurso de coreografías.

La entrada a la Expo Animex Xalapa tiene un costo de 80 pesos, con un horario de 11 a 19 horas.