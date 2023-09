Reyna sale adelante con la venta de fruta: su historia

Madre soltera, con una hija con discapacidad, Reyna Bárcenas Hernández, intenta ganarse la vida con la venta de frutas y verduras en la calle.

Desde hace 30 años halló en el comercio la forma de ganarse el sustento para mantener a su hija con problemas de salud. Doña Reyna Bárcenas vende tomates, cebollas, acelgas, espinacas, aguacates, manzanas, guayabas, plátanos, peras, fresas y duraznos, entre otras hortalizas. Comenta que todos quienes le compran son personas de la calle Miguel Alemán, colonia Salud, que la conocen de siempre, “porque yo soy de este barrio”.

¿Cómo es la jornada laboral de Reyna Bárcena?

La vida laboral y personal, comenta, no le ha sido fácil, el padre de su hija la abandonó para no responsabilizarse de su condición física. “Yo trabajo todo el día, sin importar cómo me sienta”.

En estos días, explica que los comercios de la ciudad, como el de ella, enfrentan ventas bajas, “porque todo está caro, por eso noto que las amas de casa me compran menos cantidad”.

Lamenta que por esa situación tenga pérdidas económicas, “porque las frutas y verduras que vendo, si no salen se echan a perder y eso me acarrea perder dinero que no tengo”.

Indica que en estos días las ganancias son pocas. Todo está caro, el tomate no baja de 25 pesos, el limón en 20 pesos, después de varios meses de que había bajado, la guayaba está en 30 pesos el kilogramo, “con esos costos, pues las familias tienen que comprar menos cantidad y se nos queda la mercancía”.

En este momento lo que tiene un poco más barato es el plátano, “porque se vende del criollo y ese se puede dar en 12 pesos el kilogramo”.

Las manzanas y peras las tiene en 20 pesos porque son de la región, “porque las más finas superan los 60 pesos y la gente de las colonias, pues no las compra y yo no me puedo dar el lujo de no venderlas”.

Doña Reyna comenta que la necesidad económica es la que la ha llevado a permanecer con su puesto ambulante en esta calle, “porque si no trabajo mi hija y yo no comemos”.

Dice que su hija es discapacitada y ello la impulsa a trabajar más, “porque no tengo el apoyo de su papá y pues la vida me ha llevado a esforzarme más y a salir adelante en esta vida”, dijo.