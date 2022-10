¡Eso es amor! Hombre no suelta sus tacos en pleno asalto; hubo disparos [Video]

Este mexicano que ves en la foto de portada fue el actor principal, sin saberlo, de un video que se compartió en TikTok; una usuaria de redes sociales estaba grabando a la policía deteniendo a un supuesto ladrón, pero al compartirlo en su cuenta @alexxa.psy sus seguidores se percataron del señor que pese a los sonidos de balazos él no soltó sus tacos.

Al no subir contexto, sólo el video con lo que sucedió, todos sus seguidores y usuarios que se unieron a la cuenta para saber qué es lo que ocurría, se dieron cuenta que unos policías frustraron un asalto en el transporte público, pero lo que más llamó la atención fue el señor que en pleno operativo no soltó sus tacos, es más se acercó para ver lo que ocurría.

Algo que podemos destacar y que debería preocuparnos un poco, es la normalidad con la que ya se toman este tipo de problemas, que destaca más un comensal ávido por conocer el “chisme” que la inseguridad en el transporte público de ese lugar.

¿Por qué se escucharon balazos?

En el video platican que la policía detuvo a un delincuente, tuvieron que usar la fuerza para lograr rescatar a un rehén que tenía en su poder, todo indica que se sacaron las armas y comenzaron a disparar, no se sabe quién jaló del gatillo.

El sujeto que tenía sujetada a la mujer, supuestamente tenía un cuchillo y para poderlo someter los policía tuvieron que ocupar la fuerza; cabe señalar que al momento no hay herido ni pérdidas que lamentar.

El protagonista

Pese a los disparos, el cuchillo, los gritos, la policía y los delincuentes, el que fue el protagonista del video sin saber que iba a salir en él, fue el señor que tenía en la mano una orden de tacos al cual se le ve interesados por saber lo que ocurre, pese al sonido de los disparos no dejo de sostener su plato, es más trato de acercarse para ver mejor el arresto.

En su cuenta de TikTok @alexxa.psy pide a sus seguidores no ser irresponsables, no opinar de un tema que no vieron y que no conocen, esto debido a que comenzaron los rumores de que en la captura del delincuente hubo muertos, cosa que ella no puede confirmar, además pide respeto para las víctimas y las personas que la pasaron mal ese día.

El video ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones, más de 330 mil me gusta y cerca de 2 mil comentarios, entre los que destacaron al hombre que estoico, nunca hizo de lado su orden de tacos, es más, algunos comenzaron a preguntarse de que sabor eran los tacos.