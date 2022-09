¿Se puede hervir la pasta con el fuego apagado? Físico italiano nos dice cómo lograrlo

¿Cuál sería tu reacción si te decimos que puedes hervir la pasta con fuego apagado? La incredulidad también nos invadió, pero las dudas fueron resueltas inmediatamente por el físico italiano Giorgio Parisi, el ganador del Premio Nobel 2021, explicó cómo se puede lograr, además de considerar que eso ayudaría a ahorrar energía.

Si eres fan del espaguetti, pero no te gusta gastar mucho gas, no te preocupes, continúa leyendo la nota y te darás cuenta que no es tan difícil como aparenta el tratar de hervir la pasta con fuego apagado, es más, podrías aplicarlo en la siguiente ocasión que tengas ganas de preparar pasta.

Debido a la actual crisis de energía que vive Italia, debido a la guerra que existe en Rusia y Ucrania; Rusia el encargado de suministrar gas a gran parte de Europa, para evitar el dejar de comer pasta, Giorgio Parisi, físico italiano ganador del Premio Nobel 2021 propone una forma que podría ayudar a la cocineras para ahorrar gas.

¿Qué propone el físico italiano?

Durante su mensaje el físico italiano propone que al momento de que el agua comience a hervir, llegue a su punto ebullición, puedes agregar la pasta y esperar un lapso de dos minutos, acto seguido apagas la hornilla de la estufa y dejas que el agua termine de hervir la pasta.

El investigador que realizó sus estudios en la Universidad de la Sapienza que se encuentra en la ciudad de Roma, destacó que por lo menos se puede ahorrar aproximadamente unos ocho minutos en el consumo de energía.

¿Sólo es dejar la pasta para que hierva?

No, el truco viene después, lo principal después de hervir el agua y luego poner la pasta, es ¡tapar la olla! Porque de lo contrario se pierde mucho calor durante la evaporación, así que lo más recomendable es mantener la olla con la tapa puesta para aprovechar el calor.





Premio Nobel de Física propone ahorro de energía al hervir la pasta | Foto: Pexel





¿Es una idea nueva?

Tampoco, el científico le dio crédito a Alessandro Burisi Vici quién ya había tocado el tema, pero destaca que está en lo cierto, además no es un tema nuevo, el debate inició hace unos meses en la “Unione Italiana Food”, la encargada de representar a los fabricantes de pasta, quienes argumentaron que mantener la tapa de la olla puesta durante la fase de ebullición acelera el proceso de cocción y sí ahorra energía.

En la asociación explican que es necesario a apagar el fuego luego de pasar los dos minutos de ebullición, con la tapa puesta, puede alcanzar un ahorro de energía y también dejar de emitir dióxido de carbono en una 47% aproximadamente, poniéndonos más específicos, aseguran que cada persona podría ahorrar hasta 44.6 kilovatios-hora, 13.2 kilos de emisiones de CO2 y 69 litros de agua.