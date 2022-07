¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid-19, Centaurus? Expertos lo revelan

La OMS (Organización Mundial de la Salud) se ha encargado de mantener a la sociedad al tanto de las nuevas variantes de Covid-19 que han ido surgiendo a lo largo de la pandemia, a principios de julio dio a conocer Centaurus, subvariante de Ómicron, la cual desafortunadamente se ha ido extendiendo alrededor del mundo.

En medio de una quinta ola de coronavirus hay quienes se preguntan ¿cuáles son los síntomas de la nueva variante Centaurus?, te contamos lo que dicen los expertos.

Cabe destacar que los primeros casos fueron registrados en la India el pasado 30 de junio.

Salud

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid-19, Centaurus?





De acuerdo con los expertos de la OMS, las personas que se contagian de esta subvariante pueden presentar los siguientes síntomas:

-Escurrimiento nasal

-Dolor de cabeza persistente

-Fatiga

-Tos

Es importante resaltar que una de las diferencias entre Centaurus y los síntomas de las demás variantes es que las personas no suelen perder el sentido del gusto ni el olfato.





¿Qué tan contagiosa es la variante Centaurus?





Esta nueva variante BA.5 se trata de "La peor versión del virus que hemos visto", de acuerdo con palabras de Eric Topol, cardiólogo y maestro de medicina molecular en Scripps Research, EU.

Centaurus o Centauro es cinco veces más contagiosa que Ómicron, puesto que es capaz de evadir la inmunidad brindada por las vacunas, sin embargo, hasta el momento no representa gravedad, pues no se han registrado aumento en hospitalizaciones en cuidados intensivos ni mayor número de muertes que las demás variantes.

"The virus is running freely and countries are not effectively managing the disease burden based on their capacity, in terms of both hospitalisation for acute cases and the expanding number of people with post #COVID19 condition - often referred to as long-COVID"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 12, 2022

La nueva variante de Covid-19, Centaurus es "La peor versión del virus que hemos visto", según afirmaron expertos de la OMS | Foto: Pixabay

¿En qué países se han detectado contagios de Centaurus?





Se han registrado casos de la variante Centaurus en los siguientes países:

-India

-Alemania

-Gran Bretaña

-Canadá

-Australia

-Costa Oeste de Estados Unidos

"Las subvariantes de Ómicron, como BA.4 y BA.5, continúan generando oleadas de casos, hospitalizaciones y muertes en todo el mundo", externó Tedros Adhanm Ghebreyesus, director de la OMS.

El surgimiento de nuevas variantes, la quinta ola de contagios, entre otros factores, dejan en evidencia que la pandemia aún no finaliza, por ello es necesario no bajar la guardia y seguir cuidándose, usar cubrebocas en lugares concurridos, lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial, entre otras medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias.