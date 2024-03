Abastecimiento de agua para Xalapa, principal objetivo de Américo Zúñiga

Una de las primeras y principales gestiones, de obtener la preferencia de los electores el próximo 2 de junio del candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por México” del Distrito X de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, será la de tener una nueva fuente de abastecimiento de agua para la ciudad al ser uno de los principales problemas de las familias.

En entrevista para Diario de Xalapa reconoció que son proyectos costosos porque los tiene que realizar la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero que se han identificado ya diferentes fuentes en la zona de Las Vigas, y en Zalayeta en Perote, que son algunas opciones.

“Se han identificado diferentes opciones que deberían de tener aparejado un proyecto ejecutivo de estudios y factibilidades ya sea para la nueva fuente de abastecimiento, la construcción de pozos o la cosecha de agua; sin embargo, todo esto se tiene que hacer con apoyo de la federación y lo tiene que hacer el diputado porque el diputado aprueba el presupuesto de egresos de la Federación que no es más que un catálogo de obras, servicios y proyectos que se deben realizar en el país”, dijo.

Expuso que Xalapa ha pasado por varios momentos para abastecerse de agua, y el proyecto más reciente con la última fuente de abastecimiento de la cuenca Huitzilapan de donde viene la mayor parte del líquido para la ciudad, fue en 1990 donde se dio el mensaje de que durante los próximos 25 años no se sufriría de agua, por lo que ahora es urgente pensar en una nueva alternativa.

“La gran diferencia es que entonces se tenía voluntad política para resolver y hoy no se ve esa voluntad política, Xalapa necesita un abogado que levante la voz y que pida que esta nueva fuente de abastecimiento sea atendida y que pudiéramos darles a los ciudadanos una respuesta a la preocupación que tienen todos con tandeos”.

¿Y sus contrincantes?

Sobre sus contrincantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Ana Miriam Ferráez Centeno y de Movimiento Ciudadano, Érica Monserrat Blix, dijo que merecen su respeto, pero remarcó que los xalapeños tienen la última palabra en cuanto a su desempeño.

Además, dijo que, aunque en el padrón hay 390 mil personas, el gran problema es que en 2021 solo el 53 por ciento acudió a votar por lo que 5 de cada 10 xalapeños no están siendo incentivados y el gran reto no es vencer al partido gobierno sino el abstencionismo, “venciendo al abstencionismo, lo demás viene por añadidura”.

“Yo soy un caballero, yo no tengo ningún adjetivo, se merecen ser respetadas, como damas se merecen todo mi respeto y sería incapaz de faltarles al respeto, pero como representante popular creo que los xalapeños tendrán la última palabra en cuanto a su desempeño, yo he sido representante popular y mis hechos y mi trabajo están a la vista de todos, eso es lo que creo que se determina más allá de una cuestión de otra índole”, añadió.

Y es que dijo que se requiere que quien esté en tribuna en el congreso federal no se ponga a pelear con los partidos o políticos, sino que gestione y ponga en la agenda nacional la problemática que hoy viven las familias en Xalapa.

¿El voto de quién busca?

Explicó que con la nueva redistritación por parte de los órganos electorales, se creó el distrito de Emiliano Zapata y se eliminó el Xalapa rural, por lo que las 19 secciones electorales que junto con otros municipios integraban Xalapa rural cambiaron. “Es decir, mi distrito es Xalapa, si te sales a Coatepec, Banderilla, Rafael Lucio o cualquiera de los que colindan con nosotros, ya no estoy”.

El exalcalde se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el país, y como municipalista, lamentó que a los municipios no se les haya dado la importancia que tiene y se le han quitado recursos para muchos rubros.

“Estoy preocupado por el México que se está destruyendo, que tardó en reconfigurarse en muchos temas, uno, yo soy un municipalista convencido y soy un municipalista porque creo que al municipio se le ha tratado durante décadas como instancia de menor edad y creo que no se le ha dado la importancia que tiene ser un gobierno local (…)”.

Además, dijo que es una persona que cree en la democracia pues la primera vez que emitió su voto, el PRI perdió por lo que conoció la alternancia.

“Hace 24 años, en el 2000 conocí la alternancia en el país, e hicimos una reflexión toda mi generación sobre lo que se estaba viviendo en el país, yo no soy de esa generación donde el PRI ganaba todo, yo ya empecé a estar en política en condiciones de competencia. Sí me preocupa que ahora todo eso que se construyó, que se reafirmó, se hizo sólido hoy también está mermado, atacado y siendo destruido desde los cimientos”.

Como federalista lamentó que lo que se construyó para que todos puedan acceder a cargos de toma de decisiones está siendo destruido a “mazazos” todos los días. “Desde un atril mañanero, vemos cómo están atacándolo, atacándolo, como federalista, como demócrata”.

Como abogado, dijo creer en las leyes, la constitución, los principios que se enarbolan y señaló que es grave que haya personas que piensan que la Constitución es una numeralia de atribuciones del poder cuando es absolutamente lo contrario.

Las carencias de Xalapa

Además, dijo que antes de ser federalista, municipalista, demócrata y abogado, también es xalapeño y como tal le preocupan muchas cosas pues son varias las carencias como es el agua. “Creo que en Xalapa hace falta identificar una nueva fuente de abastecimiento de agua, me parece que, en Xalapa, los representantes de Morena, no han sabido interpretar ni llevar a la realidad las aspiraciones de los xalapeños”.

Además, dijo que en la ciudad se siguen teniendo problemas de movilidad graves, a lo que se suman problemas como la inseguridad pues hay focos rojos en esa materia.

“Más allá del promedio nacional, en Xalapa, los feminicidios no han sido esclarecidos; los colectivos no han sido escuchados y el miedo se ha apoderado de nuestras calles”.

Como padre de familia de tres hijos que en 10 años tendrán 18 años, subrayó, desea que se encuentren con un país donde sea consolidado los cambios constitucionales que se han propuesta, con un Instituto Nacional Electoral destruido, el país de una sola persona o una sola voz o que sea un país donde se privilegien las energías limpias, y se da a la autonomía de los órganos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Sostuvo que, si está trabajando en esta su cuarta campaña, es porque es un mexicano convencido de que las instituciones se deben de defender, que la democracia se debe respetar y el estado de derecho antes de seguirlo minimizando y atacando debe fortalecerse.

Remarcó que, aunque Xalapa tiene muchas carencias una de las más importantes es la de representación popular.

“Porque Xalapa tiene diputado, lo que no tiene es representante. Porque cuando pregunten cómo se llama el diputado de Xalapa les apuesto a que el 98 por ciento va a decir que no lo sabe y si no sabes cómo se llama mucho menos sabes cómo está votando, qué está proponiendo o gestionando”.

Sostuvo que como exalcalde de está orgulloso de lo que se hizo pues la ciudad dejó de inundarse en muchas colonias porque durante su gestión se construyeron más de 30 colectores, se respetó la vida animal y se prohibieron los caballos carretoneros. Además se hicieron calles y avenidas, se cambió la imagen del centro histórico, se ampliaron banquetas, se tuvo por última vez una ocupación hotelera del 90 por ciento, se apoyó la educación, la cultura, el arte, y logró municipalizar espacios públicos.