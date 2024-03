Gobernador arremete contra vocal ejecutivo del INE por votaciones en penales

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se lanzó contra del vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, e incluso lo acusó de querer “por capricho” vulnerar la seguridad de los 17 penales al buscar que emitan su voto, pues dijo que se trata de un tema de "alta seguridad".

Luego de que el funcionario del INE en Veracruz informara que estaba a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad Públicas (SSP) para ver la posibilidad de hacer la votación en los penales, el mandatario dijo que se le respondió que no es posible, pero criticó que sea tan insistente y cuestionó si pueda tener algún interés.

Te puede interesar: Declaran improcedente registro de Jaime Humberto, candidato a diputación federal por Papantla

“Nosotros no nos anduvimos por las ramas, fuimos a las cabeza de los grupos delictivos de Veracruz, no los charalitos (...) los jefes de plaza ahí los tenemos en la cárcel, la pregunta es: ¿quiere que ellos voten?, no es cualquier cosa, es un tema de alta seguridad y es legal este tema. Que se quite la máscara y diga que si quiere que voten feminicidas, jefes de plaza y violas el tema de seguridad”.

Elecciones 2024 Hay dos líneas de investigación por el asesinato de Policarpio Ramírez: Cuitláhuac García

Asimismo, cuestionó directamente al vocal ejecutivo de la junta si pretende vulnerar la seguridad o va a respetar la seguridad al interior de los penales.

Señaló que sería gravísimo "aflojar" la seguridad cuando se tienen un alto nivel de peligrosidad en una prisión.

Dijo que el vocal ha sido insistente por lo que le cuestionó si quiere vulnerar la seguridad con el afán de que feminicidas y delicuentes, voten, "¿por qué su insistencia si ya le dimos los argumentos, ¿qué pretende?, ¿vulnerar la seguridad, que salgan algunos o cuál es la intención?".

Fue más allá al señalar que tiene varios años ya "enclavado" en el Instituto y cuestionó si no hay algún otro consejero con más capacidad que Cervantes Martínez.

Leer más: Protestan extrabajadores portuarios contra Dante Delgado Morales durante conferencia

Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Pidió que analice lo que ocurre más allá del voto de las personas recluidas y revise si se está cumpliendo la imparcialidad de la elección y las garantías que debe dar el INE.

“Es un problema de seguridad interior, no puedes vulnerar la seguridad por el capricho de este señor, ya se le contestó, está encaprichado, que se se sepa, que la gente le pregunte ‘¿Usted es el que quiere que voten los feminicidas, los jefes de plaza?".

Cuestionó directamente al vocal ejecutivo de la junta si pretende respetar la seguridad al interior de los penales / Foto: Archivo | Diario de Xalapa

Y abundó: "Es muy mañoso, lástima que tiene el INE de Veracruz ya tiene varios años ahí enclavado (...) Algún interés debe tener al interior de un penal, algo le molesta que quiere vulnerar la seguridad de un penal y allá quien le quiera hacer eco”, criticó.