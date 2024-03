"Quiero ser la voz ciudadana y procurar la reflexión": Sara Ladrón de Guevara [Video]

Yo quiero ser voz de la ciudadanía, mantenerme ajena a una afiliación partidista y procurar siempre la reflexión y la información para la toma de decisiones en el Senado que no debe ser de improvisados, dijo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, Sara Ladrón de Guevara.

“Sería lo que yo ofrezco, una voz que se base en la información y la reflexión, un poco por mi trayectoria como académica. Que las decisiones no sean de que, porque el partido dice que hay que votar por tal opción, que yo creo que eso es grave en las legislaturas. Los partidos dicen por lo que hay que votar y a veces son decisiones nefastas (…)”.

Te puede interesar: Necesario hacer efectiva la no reelección en todos los niveles y cargos para no caer en excesos: Manuel Huerta

En entrevista en las instalaciones de Diario de Xalapa, la exrectora de la Universidad Veracruzana con doctorado en antropología e investigación sobre todo en las culturas prehispánicas, dijo que también ha defendido la autonomía universitaria y logrado modificaciones constitucionales.

Elecciones 2024 4 de abril, fecha límite para que Morena publique lista de candidaturas a diputaciones locales

“He logrado modificaciones constitucionales en el Estado de Veracruz. Yo logré dos modificaciones de artículos de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para favorecer la autonomía y fortalecer la autonomía universitaria. Solo hay dos universidades en México que tienen esta condición”.

Aunado a ello, subrayó, logró una modificación para que la universidad pudiera presentar iniciativas para modificar su ley orgánica.

“Ahora mismo se está construyendo una ley orgánica en la Universidad Veracruzana y la van a poder presentar al Congreso, cuando antes solo el gobernador podía presentar una modificación de la ley orgánica en la universidad, como es en la mayoría de las universidades en este país. Yo he modificado con apoyo, por supuesto, de la comunidad y de los expertos, algunos artículos. Yo sé que se puede en la legislatura mejorar condiciones de instituciones, y en ese sentido creo que mi llegada al Senado podría ser favorable para Veracruz y para México”.

Leer más: Esta es la lista de políticos veracruzanos que buscan diputaciones federales por la vía plurinominal

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República logró una modificación para que la universidad presentara iniciativas para modificar su ley orgánica | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Conciencia y reflexión, la propuesta de la exrectora

En entrevista reconoció que estos han sido 11 días de campaña de total aprendizaje porque son ambientes muy distintos a los que se suele mover que son los ambientes académicos, pero que ha observado mucho entusiasmo de la gente.

“Pero también hay que decir, es la gente que va a los mítines, es la gente que ya está participando, es la gente que lleva banderas del color de los partidos a los que pertenecen o con los que militan o con los que simpatizan. Y creo que es mucho más grande la población”, dijo.

Al referir que se trata de la más grande elección que ha habido en el país el 2 de junio, dijo que los medios y las redes sociales son vehículos de información y de llamado a la población a votar y a conocer quiénes son los candidatos.

“Que a mí me parece más relevante inclusive, perdón, es mi visión desde alguien que nunca había militado en un partido, de hecho, sigo sin militar, no me afilié al PRD, soy una candidatura ciudadana y apoyada por el PRD. Entonces yo lo que observo es que la gente que va ya está convencida, que la gente que va a los mítines es muy participativa y allí veo mucho entusiasmo. Pero yo insisto, hay toda una población grande que a lo mejor están menos entusiasmados con las elecciones”.

Por eso, se dijo interesada en llegar a los jóvenes y remarcó que en su llamado para salir a las urnas lo que ofrece es conciencia y reflexión, pues en la academia donde ha hecho su trayectoria, se dan razones, argumentos, reflexiones, debates y diálogo.

“Debatimos, dialogamos, acordamos o discrepamos, y yo sigo en esa línea. Yo quiero hacer a la ciudadanía consciente de su responsabilidad ante una votación. A veces las noticias que dan de quién va ganando en las encuestas pueden abatir la votación, porque dicen, ah, ¿ya para qué voto si ya está ganado? Y creo que eso no es recomendable”.

También debe haber legisladores ciudadanos

Ladrón de Guevara también criticó el que se esté observando una participación del Gobierno “muy fuerte” en esta elección, pues el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador opina e incluso habla sobre la campaña de Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República.

“Es decir, se está entrometiendo en asuntos electorales. Eso por lo que luchó la izquierda, eso por lo que Andrés Manuel López Obrador luchó en su momento, cuando había presidentes de la República que opinaban sobre las candidaturas, pues ahora estamos viendo ese escenario”.

Expuso que, si bien esta situación es lamentable, también hay una ciudadanía que sale a las calles como sucedió con la manifestación de defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en su momento y más recientemente la defensa del INAI y de los organismos públicos.

Sara Ladrón de Guevara se dijo interesada en llegar a los jóvenes y remarcó que en su llamado para salir a las urnas lo que ofrece es conciencia y reflexión | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Yo pienso que esa ciudadanía debe encontrar voces en la legislatura y yo me mantengo como ciudadana y yo quiero dar voz a esas expresiones que están en contra, por ejemplo, de la desaparición de los organismos autónomos, esos que costó tanto trabajo construir y que esos que son el contrapeso del gobierno y del poder ejecutivo”.

Refirió que, si bien es cierto, que hay gente que está contenta con el gobierno actual, y que ella misma no está en contra de todas las propuestas de Morena, puesto que hay algunos programas sociales que son beneficiosos para la población y que de hecho ya están incorporados en la Constitución, la ciudadanía, también tiene que encontrar las voces en el legislativo, para que cuando haya medidas con las que no están de acuerdo, como ciudadanos y no como militantes de un partido, haya también legisladores ciudadanos.

Expuso que esta búsqueda del PRD en candidaturas ciudadanas, permitiría que en el Senado o el Congreso Federal y estatal haya quien pueda representar esas voces.

Sara Ladrón de Guevara, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Qué opina sobre la elección de una mujer presidenta en México?

Además, sobre el hecho de que en las próximas elecciones será una mujer la que gane en la boleta la presidencia de México, dijo “es maravilloso” y un gran mensaje que abonará en el cambio de cultura que se necesita en el país.

“El hecho de que sea una mujer la líder, la primera, la que gobierna, va a significar un cambio en la cultura de las mexicanas y los mexicanos. Somos un país machista (…) en que a menudo las mujeres cuando estamos en posiciones de poder, los hombres e incluso las mujeres no aceptan instrucciones que le dé una mujer, hemos todas vivido eso”.

Por ello, tener a una mujer en la presidencia, dijo, va a significar un cambio de mentalidad o por lo menos un avance en el cambio que se requiere.

Expuso que esta búsqueda del PRD en candidaturas ciudadanas, permitiría que en el Senado o el Congreso Federal y estatal haya quien pueda representar esas voces / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Cuando me invitaron, estuve muy dudosa. Porque no son mis ambientes, porque todo mi esfuerzo ha sido siempre en la academia. Y estaba yo en esta reflexión de si aceptaba (...) pero yo pensaba, es que no es en donde yo me he desarrollado, no es mi ambiente. Y entonces el presidente de la República salió en la mañana a decir que iba a presentar una iniciativa para desaparecer los organismos autónomos y yo he luchado toda mi vida por la autonomía universitaria. Y yo sé lo que significan estos organismos autónomos, en donde están también el INE y el INAI y el IFT”.

Expuso que ha observado cómo se han debilitado instituciones que eran muy valiosas y que las mexicanas y los mexicanos construyeron por lo que se cuestionó si se iba a quedar callada.

“Y eso me convenció. Eso fue así para mí. Es que es necesario que haya voces que discrepen, que haya voces que reflexionen, que haya voces que no se manden porque les dicen hay que votar por esto, sino que busquen información y decisión de qué es lo mejor”, abundó.