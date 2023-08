¡Más cambios! 'X' eliminará la función de bloqueo a usuarios

El antes nombrado Twitter ha sufrido una serie de cambios desde que Elon Musk adquirió todos los derechos, los más recientes y notorios fueron el cambio de nombre y por supuesto la salida de la emblemática palomita azul.

Aunque se esperaba que los cambios pararan ahí, Musk parecer tener otros planes o al menos eso ha declarado mediante cortos mensajes emitidos en X, pues según lo dicho, ya no se podrán bloquear usuarios.

Elon Musk dice que bloqueo es innecesario

Si algo caracteriza a este magnate es sus actividades en redes sociales, especialmente en la de su propiedad, X, antes llamada Twitter y es ahí mismo donde respondió a una publicación de su otra empresa Tesla Owners Silicon Vallley (@teslaownersSV) donde mencionaban “¿Hay alguna razón para bloquear o silenciar a alguien? Da tus razones”.

Su respuesta dejó desconcertados a los usuarios que lo leyeron, pues dijo: “El bloqueo se eliminará como una "característica", a excepción de los DM”, de acuerdo a sus mismas declaraciones, la acción no tiene sentido.

Pero la conversación no terminó ahí, Tesla respondió que, según sus consideraciones, es importante tenerlo por usuarios indeseables que puedan aparecer. “En mi opinión vale la pena tenerlo. Lamentablemente salen trolls y spammers. Los que odian siempre intentarán obtener algo de fama a través de las cuentas de trolling y golpear su nombre en el barro y ser capaces de controlar la experiencia. Al menos para llegar al usuario”.

Internautas reaccionan

Esta función es ampliamente usada por la mayoría de los usuarios de esta plataforma, la gran parte si no es que todos han bloqueado a alguien alguna vez en su historia dentro de la red social, ya sea porque les molesta, su contenido no les grada, entre muchas otras razones más.

Según algunos usuarios, si esto llegase a suceder sería algo divertido, pues varias personalidades bloquean cuentas cuando los cuestionan o se burlan de ellos y con esta nueva función estas volverán a interactuar y se hará una “guerra” por internet.

Aunque ya no puedas evitar de manera definitiva a una persona, aun existe la opción de silenciar, pero esto solo hará que sus publicaciones no te aparezcan el inicio de la plataforma, todavía podrán interactuar.

