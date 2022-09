Alejandra Espinoza vuelve a la conducción; este es su nuevo proyecto

Alejandra Espinoza protagonista de Corazón Guerrero cuya novela llega a su fin este viernes 9; con la mano en el corazón que así afirmó hizo cada escena de la historia, “deseo que triunfe el amor sobre todas las cosas, que triunfe el bien; pienso al final del día cuando las cosas se hacen desde el corazón tienen que salir positivamente.

“Al final de día las tempestades, adversidades y otras cosas no positivas, caen cuando tienen que caer. Y el amor siempre triunfará”, declaró la actriz, quién no obstante, expresó que no debe juzgar a Mariluz, pero en el punto en su vida personal no hará lo que ella hizo.

“Yo Alejandra, no le lloraría tres días a un hombre, con él que no me siento querida, amada, a quien le entrego mi corazón y él no está haciendo, ni sintiendo lo mismo por mí. Una está para ser amada y querida”.

La actriz radicada en Los Ángeles, California; en entrevista con El Sol de México, de lo que siempre va a recordar de Corazón Guerrero, una producción mexicana de Salvador Mejía.

“Que en este 2022 la historia recreó un gran matriarcado entre los personajes de Ana Martín, la abuela Conchita; Natalia Esperón, la mamá Guadalupe y Alejandra, la hija Mariluz.

“Me fascinó, me gusto el comportamiento de Guadalupe y de la abuela Conchita, quien junto con Mariluz, formaron una familia de matriarcado tan visto en México y con una excelente representación de mujeres trabajadoras, luchadores que no necesitan de nadie para salir adelante. Una familia súper unida, con una buena relación desde la nieta, hija abuela. Somos Las Tres García”.

Alejandra Espinoza al reflexionar sobre la trama y las vivencias con sus compañeros de reparto como Gonzalo García, Jesús; Christian de la Campa, Samuel y Rodrigo Guirao, Damián Sánchez, además de Altair Jarabo, Oka Guiner, Sabine Moussier:

“Me quedo con muchas cosas positivas de un gran personaje, que represento muchas cosas en mi vida personal, de esa oportunidad que esperé por muchos años.

“Estoy muy feliz con el resultado y con el recibimiento de Corazón Guerrero en las casas del público. Y feliz de conocer tanta gente increíble.

Entre otras cosas que experimentó por medio de su personaje Mariuz, Espinoza se refiere a manera de consejo para todas las mujeres:

“El amor siempre se debe de buscar y tener a un lado de uno. Las mujeres no importa si tienen 50, 60 y 65 años es necesario que busquen todas las mujeres compañía, cariño, amor y pareja, es un derecho.

“Aunque no es aceptable que tu vida dependa del amor de otra persona para ser feliz. Y si se desea enamorarse no importa la edad que se tenga

“El amor es algo bonito y cuando es de mutuo acuerdo, cuando es compartido da igual. El derecho está que se tiene que se tenga la forma de enamorarse la gente y ser feliz”.

Es el viernes 9, que llega a su fin Corazón Guerrero, que para Alejandra Espinoza, “me representó una gran oportunidad para mi gracias a Salvador Mejía que pensó en mí para encarnar a Mariluz.

“Siempre agradecida y si el día de mañana me necesita para un nuevo proyecto, ahí voy a estar. De verdad, me dio esta oportunidad que desde niña añoraba estar en el mercado mexicano.

“Me quedo con grandes amistades con mucho aprendizaje y muy satisfecha con el resultado final de Corazón Guerrero”.

REGRESA A LA CONDUCCIÓN EN TELEVISIÓN HISPANA

Alejandra Espinoza a lado de David Zepeda –viajará a Estados Unidos-, y de la comunicadora Teresa Rodríguez conducen el evento televisivo Univisionarios, para el jueves 22, a las ocho de la noche por la cadena Univisión, desde Washington, D.C.

“Me encanta la invitación para estar en este escenario donde se va a la celebrar a la comunidad latina de entre que hay varias personalidades -10-, que destacan en diversos ámbitos de la sociedad –artistas- científicos, empresarios, influencers- y con el plus que habrá música. Es la primera vez que se hace este evento Premios Univisionarios”, declaró de manera efusiva Alejandra Espinoza.

Así Corazón Guerrero, a las 16:30 horas en el canal Las Estrellas, llega a su fin el viernes 9 en la televisión mexicana.