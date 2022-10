Geraldine Bazán debuta en el monólogo Nosotras lo hacemos mejor

Geraldine Bazán se enfrenta a partir de la noche de este 1 de octubre en el escenario del Telón del Asfalto, al monstruo de las mil cabezas que suele nombrarse al público, pues en sus tres décadas de carrera como actriz, debuta en el formato de monólogo en la obra de comedia Nosotras lo hacemos mejor del dramaturgo boricua Roberto Ramos Perea.

Bajo la dirección escénica de Juan Ríos, recrea las experiencias en el amor de la psicóloga Teresa Allison Pérez, quien se plantea si realmente los hombres mienten más, o será que las mujeres en la mayoría de las veces ocultan sus descalabros sentimentales en las relaciones de pareja.

“Es una nueva aventura para mí. Los nervios los tengo a flor de piel. Es mi primera experiencia en un monólogo, lo que me representa un reto y a la vez, una gran alegría, porque lo veo más como un desafío para mi carrera”, confió en la entrevista con El Sol de México.

Geraldine Bazán alterna con Fabiola Campomanes y Dalilah Polanco, así que, "no sólo aprecian la obra una función sino tres, porque ofrecemos distintas formas de ser Teresa", dice la puesta que se presenta los sábados a las 18:00 y 20:00 y domingo a las 17:00 horas.

La actriz ya pudo ver la reacción positiva del espectador. “Hemos hecho varias funciones con público en ensayos generales y es increíble, en segundos se identifican con Teresa, una psicóloga que da una ponencia para hablar de su crecimiento personal, que no ha estado exenta de cometer errores y tomar decisiones nada a favor de ella”, comparte la actriz.

“Esto ha desencadenado su actual vida, que le ha dejado un aprendizaje. Con esto no quiero decir que a través de esta comedia mandamos el mensaje de aleccionar a alguien, no, sólo es para divertirse, quizá reflexionar y debatir sobre su comportamiento”.

Respecto a que la misma obra la interpreten tres actrices, señala: “Cada función, espero que sea distinta para el espectador, Teresa aparte de impartir psicología, es mamá de una adolescente y es una mujer cuya apariencia física no está peleada con su inteligencia. La recreo tal como es una mujer profesional contemporánea con muchas vivencias.

“Pretendo entrar con el pie derecho a la comedia, un género que ni en televisión lo había experimentado y ahora me estoy redescubriendo como actriz, dirigida por Juan Ríos. Me tengo que acoplar a la forma de hacer reír al público, que está más acostumbrado a verme crecer en el melodrama, es un reto para mí y más en monólogo, al que no estoy acostumbrada, pero sí lista para aprender, porque con Juan hubo buena comunicación y se refleja en mi trabajo en el escenario”.