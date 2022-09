Los aliens no vendrán pronto al planeta, asegura experto

Durante más de una década, el productor y ufólogo suizo Giorgio Tsoukalos ha dedicado su vida al estudio de los objetos voladores no identificados, así como fenómenos que pudieran tener relación con estos.

Convencido de los avances en las investigaciones en este tema, el experto aseguró que la humanidad está más que lista para estrechar lazos con los aliens o seres de otros planetas.

“En diciembre de 2017, el Pentágono admitió que investigaba OVNIs y fue una admisión histórica, revolucionaria por parte del gobierno de Estados Unidos; tras el anuncio debió haber surgido un pánico generalizado, pero no fue así, la gente siguió con su vida normal.

“Esto, para mí, ilustra que claro que estamos listos, no creo que, en este escenario hollywoodense, el extraterrestre venga para comernos, ¡no!, si no eso hubiera pasado hace mucho tiempo, si esa fuera su verdadera intención. Yo soy más optimista con esto, en vez de ser más negativo en este tema”, afirmó Tsoukalos en conferencia de prensa virtual.

El presentador de televisión regresó a History para la temporada número 14 del programa Alienígenas Ancestrales que se transmite todos los viernes a las 21:50 horas.

Para esta nueva entrega, explorarán mucho más a fondo ciertas evidencias que se han producido principalmente en Latinoamérica.

“Con este programa mucha gente pudo familiarizarse con estos temas, el proyecto mostró que hemos tenido ayuda de alguien desde hace tiempo.

“Hay mayor apertura en estos temas porque tiene que ver con que la verdad no se puede esconder, hay algo que está pasando en los cielos, hay pilotos en la marina que vuelan todos los días con las tecnologías más avanzadas, con los mejores jets de Estados y han revelado que algo sucede arriba, que existen objetos que vuelan a una velocidad mucho mayor a la que nosotros podríamos, es ahí donde se cuestiona qué está pasando. De hecho, de acuerdo con un informe que mandó Estados Unidos, algunos objetos de este cielo, según evaluaciones, no son fabricados por el hombre”, comentó Tsoukalos.

Para el ufólogo, actualmente la postura del gobierno estadounidense se encuentra en un proceso de revelación y, luego de siete décadas de negación, por fin han aceptado que algo sobrehumano está sucediendo.

“Los alienígenas no son tontos, son cuidadosos sobre lo que está sucediendo, somos los nietos de los monos corriendo con escopetas, hemos logrado cosas increíbles, pero tenemos este problema de violencia, de armas en todo el mundo, es un gran problema.

“Yo siento que no se mostrarán porque la tierra es un desastre en este momento, somos una civilización hermosa que ha logrado cosas increíbles, pero si fuera alien yo me encerraría, no abriría mis puertas por todo lo que está pasando”, dijo.