El Poder del Perro lidera nominaciones al Oscar

La Academia de Hollywood anunció esta mañana los nominados para su edición 94 de los Premios Oscar, donde la cinta El poder del perro encabeza la lista con 12 menciones.

Dirigida por Jane Campion, este western psicológico basado en la novela homónima de Thomas Savage competirá en las ternas principales de Mejor Película, Dirección y Guión Adaptado. Su protagonista, Benedict Cumberbatch buscará el trofeo de Mejor Actor, en la que es su segunda nominación en esta categoría. Mientras Jesse Plemons y Kirsten Dunts aspiran al premio de Mejor Actor y Actriz de Reparto.

La quintenta de Mejor Dirección la completan Kenneth Branagh con Belfast y Steven Spielberg por Amor sin barreras, ambas con siete nominaciones. Además de Ryusuke Hamaguchi con el drama japonés Drive my car, basado en el cuento corto de Haruki Murakami, y Paul Thomas Anderson, que buscará el Oscar por tercera ocasión en esta categoría con Licorice pizza. Las cuatro cintas también aspiran al Oscar de Mejor Película.

Este año serán diez cintas las que busquen el premio de Mejor Película. Entre ellas El callejón de las almas perdidas, que cuenta con la dirección de Guillermo del Toro, quien no logró la nominación a Mejor Director. Su filme compite en tres categorías más: Mejor Diseño de Producción, Fotografía y Diseño de Vestuario.

Duna, la adaptación de Denis Villeneuve del clásico de ciencia ficción, es la segunda con más nominaciones al sumar diez, entre ellas Mejor Película. La producción de Netflix, No miren arriba, también compite por el premio principal, además de otras tres categorías incluida la de Mejor Guión para David Sirota y su director Adam McKay.

A la lista se añaden Coda, ganadora del Festival de Sundance 2021 y donde participa Eugenio Derbez; así como Rey Richard, por la cual Will Smith logró su tercera nominación como Mejor Actor.

El mexicano Carlos López Estrada aspirará al Oscar de Mejor Película Animada por su dirección en Raya y el último dragón. La categoría la completan Encanto y Luca, ambas de Disney; La familia Mitchell vs. las máquinas, original de Netflix y Flee, el documental animado de Dinamarca.

Entre las sorpresas del Oscar está la nominación de Kristen Stewart cómo Mejor Actriz por Spencer, quien no fue considerada en los Bafta, los SAG Awards ni los Globos de Oro. Comparte terna con Penelope Cruz por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar; Olivia Colman, nominada por segundo año consecutivo, con La hija oscura; Jessica Chastain que competirá por tercera ocasión ahora con Los ojos de Tammy Faye y Nicole Kidman por su papel en Todo sobre los Ricardos.

Andrew Gardfield logró su segunda nominación como Mejor Actor por la cinta tick, tick… boom! Javier Bardem buscará el mismo premio con la cinta Todo sobre los Ricardos, al igual que Denzel Washington por La tragedia de Macbeth.

Este año la categoría de Mejor Película Internacional está compuesta por la japonesa Drive my car; el documental animado de Dinamarca, Flee; Fue mano de Dios, dirigida por el italiano Paolo Sorrentino; Lunana: A Yak in the Classroom, originaria de Bután y la Noruega The Worst Person in the World. La mexicana Noche de fuego, de Tatiana Huezo, no logró integrarse a la quinteta.

Las nominaciones fueron anunciadas por los actores Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan, en una transmisión en vivo. La edición 93 de los Premios Oscar se desarrollará el 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, aunque aun no se ha anunciado la modalidad en que se realizarán. Se espera que en los próximos días la Academia de Hollywood comparta quién conducirá la ceremonia.

A continuación te compartimos la lista de los nominados

Mejor película:

"Amor sin barreras" ("West Side Story")

"Belfast"

"CODA"

"Drive My Car"

"Duna"

"El callejón de las almas perdidas" ("Nightmare Alley")

"El poder del perro"

"Licorice Pizza"

"No mires arriba" ("Don't Look Up")

"Rey Richard: una familia ganadora" ("King Richard")

Mejor director:

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Jane Campion, "El poder del perro"

Steven Spielberg, "Amor sin barreras"

Mejor actor:

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!"

Will Smith, "Rey Richard: una familia ganadora"

Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth"

Mejor actriz:

Jessica Chastain, "Los ojos de Tammy Faye"

Olivia Colman, "La hija oscura"

Penélope Cruz, "Madres paralelas"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

Mejor actor de reparto:

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "El poder del perro"

JK Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"

Mejor actriz de reparto:

Jessie Buckley, "La hija oscura"

Ariana DeBose, Amor sin barreras"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "Rey Richard: una familia ganadora"

Mejor película internacional:

"Drive My Car" (Japón)"

"Flee" (Dinamarca)

"La mano de Dios" (Italia)

"Lunana: A Yak in the Classroom" (Bután)

"The Worst Person in the World" (Noruega)

Mejor película de animación:

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"La familia Mitchell vs. las máquinas"

"Raya y el último dragón"

Mejor documental:

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)"

"Questlove"

"Writing with Fire"

Mejor guión original:

"Belfast"

"No miren arriba"

"Rey Richard: una familia ganadora"

"Licorice Pizza"

"The Worst Person in the World"

Mejor guión adaptado: