Angélica "N" no será recontratada en el Poder Judicial, afirma presidenta del Tribunal

La jueza de control de Cosamaloapan, Angélica “N”, oficialmente quedó fuera del Poder Judicial de Veracruz, toda vez que su contrato laboral feneció el 30 de junio e incluso se le pagó el mínimo vital, confirmó Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

La magistrada indicó que la juzgadora no será reinstalada, porque desde hace mes y medio ya no tiene relación laboral con el Poder Judicial por vencimiento de contrato, por lo que ya no será recontratada.

Mencionó que el tema penal que se le sigue a la ahora exjuzgadora es totalmente diferente al tema laboral administrativo.

Al respecto, puntualizó que el Consejo de la Judicatura tiene abierto un proceso administrativo sancionador y ese sigue desahogándose.

“Cuando tú te separas de una institución o ya no estás en la misma eso no implica que las responsabilidades administrativas en las que hayas incurrido durante el desempeño de tus labores queden en el olvido o insubsistentes. Tienes que responder por ellas y se te sigue el procedimiento respectivo”, expresó.

¿Por qué motivo fue detenida Angélica "N"?

Angélica “N” fue detenida en un primer momento el 5 de junio (25 días antes de que su contrato laboral con el Poder Judicial de Veracruz expirara) después de ordenar la libertad de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, y estuvo retenida por tres días.

Posteriormente, el 16 de junio, 11 días después, fue detenida en la Ciudad de México por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ella contaba con un amparo para no ser detenida por delitos que no ameritaban prisión preventiva, que eran los que le imputaban. Sin embargo, no se hizo efectivo el documento judicial.

Tras ello, la jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz anuló el proceso penal que le inició la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

Al respecto, la magistrada presidenta manifestó que eso no significa que quede insubsistente la orden de aprehensión en contra de la exjueza y es materia del amparo cuya audiencia constitucional se llevará a cabo en los próximos días, tampoco se echa abajo la carpeta de investigación

En el tema laboral, dijo que se le abrió un proceso administrativo sancionador y a pesar de que su relación laboral con el Poder Judicial concluyó debido que su contrato feneció el pasado 30 de junio, dicho procedimiento sigue vigente.