Maltrato animal continúa en Veracruz sin castigo para responsables

Veracruz, Ver.- El abandono y maltrato animal van en aumento en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, acusa la presidenta de la asociación "Amo la Vida Grupo Promotora Animal", Ana María Rivas Sáenz.

¿Cuántos reportes de maltrato animal se registran diariamente en Veracruz?

La Agrupación que encabeza recibe hasta diez reportes diarios de auxilio, sin embargo, no descartan que existan más y que no sean visibilizados por la ciudadanía o grupos animalistas.

Te puede interesar: Animalistas denuncian maltrato animal en la Feria de Banderilla 2024

La activista reprochó la falta actuación de las autoridades municipales y judiciales para sancionar a quienes cometen maltrato animal en esta zona conurbada.

Local Por sequía, ganaderos de Actopan alimentan a sus reses con punta de caña

Lamentó que a pesar de que hay una ley de protección animal en Veracruz, no haya más multas o cárcel para quienes cometen este delito, como el caso de una perrita que fue macheteada hace un mes en una colonia del norte de la ciudad y el responsable aún se encuentra prófugo de la justicia.

Otro caso más es de la perrita Mili que fue arrojada a la calle desde un taxi en la colonia Chalchihuecan y que estuvo a punto de ser amputada, reprocha.





Piden justicia e investigación para casos de maltrato animal | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

“Hacemos un importante llamado al Centro de salud animal que hagan más labor de trabajo y de castigo, porque hay una ley de protección animal, y no se están cumpliendo, no se ven multas no se ven castigos, no se ve cárcel”.

¿En qué zonas de Veracruz se han registrado más casos?

De acuerdo a la entrevistada, los casos de maltrato y abandono animal se registran sobre todo en la zona norte de la ciudad de Veracruz, debido a ello, la asociación a su cargo ha optado por no dar animalitos en adopciones a familias o personas que habitan en aquella parte del puerto de Veracruz.

La agrupación Amo la Vida Grupo Promotora Animal recibe hasta diez reportes diarios de auxilio | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Todos los reportes vienen principalmente de Lomas IV, no quiero lastimar ni generalizar, pero desgraciadamente así es y los reportes que más tenemos son de la zona norte”, lamentó.

Evento con causa

Este sábado y domingo, la Asociación protectora de animales “Amo la vida grupo pro mejora animal” tendrá un punto de venta en la Expo Mac realizarse en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río, donde venderán accesorios y diversos productos para recaudar fondos económicos para el mantenimiento y rescate de perros y gatos en situación de calle.

Con esos recursos se pretende seguir realizando programas de esterilizaciones, vacunaciones así como atención veterinaria cuando lo requieran.