Desapariciones de personas siguen ocurriendo y no se puede negar: CEDH

Xalapa, Ver.-La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, afirma que no se puede negar que siguen ocurriendo las desapariciones y que hace falta una política de prevención en el tema en el estado de Veracruz.

En ese sentido, precisa que en 7 años, del 2016 a la fecha se han emitido 20 recomendaciones por desaparición, algunas de estas desaparición forzada de personas donde están involucradas las autoridades.

Te puede interesar: Gobierno de Veracruz realiza disculpa pública a familias de jóvenes desaparecidos en Operativo Blindaje

Previo a su participación en la mesa “Desaparición forzada en México y Veracruz, Una mirada desde el sistema ONU 2022” que se presentó en la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2023, refiere en entrevista que la CEDH sigue recibieron peticiones de acompañamientos a familiares de víctimas desaparecidas.

“No se puede negar que siguen ocurriendo las desapariciones, eso sería absurdo, en tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue recibiendo peticiones de acompañamientos para interponer denuncias, revisión de carpetas, todo lo que hemos venido haciendo todos estos años con los familiares de víctimas desaparecidas”.

Policiaca Condena ONU desaparición forzada de joven en Veracruz; la historia

¿Qué se requiere para disminuir los casos de personas desaparecidas?

Por ello, expone que se requiere de una política de prevención, ya que el objetivo de todo gobierno es evitar que estos hechos se sigan repitiendo.

Sobre el incremento en las desapariciones que han reportado algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas explicó que no hay una relación directa entre el número de quejas en la CEDH y los casos existentes pues no siempre se denuncia y no todas interponen quejas.

“Mentiría si te dijera que sí, no todas las personas denuncian; segundo, no todas las personas que denuncian, necesariamente ponen queja. Es comprensible porque para hablar de una vulneración de derechos humanos, tendría que haber una total omisión por parte de Fiscalía y eso no se puede advertir inmediatamente interpuesta la denuncia, se tiene que pasar un tiempo para saber si se han agotado todas las diligencias, el protocolo homologado”.

Te puede interesar: Madres buscadoras marchan en Veracruz; exigen localización de familiares

Matzumoto Benítez agrega que es hasta pasado este tiempo cuando los familiares de las víctimas directas estiman que la Fiscalía General del Estado no ha avanzado en la investigación cuando están en posibilidad de interponer la queja y aun en esa circunstancia las personas no siempre ponen una queja.

Asimismo, detalla que las quejas se ponen por casos de desaparición y es durante el proceso que se acredita si fue o no una desaparición forzada.

“Hasta el día de hoy, no solo de este año, si no en general tenemos más de 20 recomendaciones por desaparición forzada de 2016 a la fecha”, subraya.