Colectiva Brujas del Mar respalda a Sofía Yunes tras circulación de fotos editadas

Veracruz, Ver.- Aunque la Ley Olimpia está aprobada en Veracruz desde el 2019 a cuatro años no existe ninguna sentencia, porque no se cuenta con las herramientas para identificar a los responsables, señala Arussi Unda Garza, vocera de la colectiva Las Brujas del Mar.

Luego de la denuncia por la circulación de fotos editadas por la Inteligencia Artificial (IA) de Sofia Yunes Gamboa, Arussi Unda explicó que tuvo contacto con Olimpia Coral Melo, la activista que promovió la Ley Olimpia para poder apoyar a la víctima.

Reconoció que el caso será difícil de perseguir, ya que de por si el delito de violencia sexual en la modalidad digital es complicado, ahora con este caso de difusión de contenido íntimo donde se involucra la Inteligencia Artificial, las autoridades se verán rebasadas.

“Si de por si el delito de violencia sexual en modalidad digital es bastante complicado de perseguir, tan solo la Ley Olimpia está aprobada en Veracruz desde mayo del 2019, estamos en agosto de 2023 y no hay una sola sentencia, no hay nada, porque hemos acompañado varias denuncias y llevan contando polvo en la Fiscalía. La Policía Científica no tiene las herramientas para poder saber cuáles son las fuentes de esto”, externó.

Reiteró que la Policía Científica no está capacitada para sentenciar a los responsables de hacer uso de imágenes pornográficas para violentar a mujeres.

Consideró que estas acciones son como un fantasma en la red, porque se desconoce quién es el responsable y de donde sale la información.

“Nos enfrentamos a un reto aún más grande para acceder a la justicia dentro de la violencia digital”, expresó.