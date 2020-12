Con bloqueo MOCI insiste en revocación de contratos de Grupo MAS y CAB

Veracruz, Ver.- Con un bloqueo sobre la avenida Zaragoza integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) se manifestaron para insistir en la revocación de contrato de las empresas que se encargan de la operación del agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.

Con pancartas en mano, los inconformes se congregaron en la avenida más importante del primer cuadro de la ciudad para exigir una vez más a las autoridades del gobierno estatal y municipal que revisen los contratos de las empresas Grupo MAS y Compañía del Agua de Boca del Río.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En voz de Oliver Olmos, el grupo acusó que según los contratos, las empresas prometieron una inversión millonaria para mejorar el servicio del agua, la operación de las cinco plantas de tratamiento, mejoramiento y renovación de toda la red hidráulica.

Indicó que ya han demostrado que no hay ningún proceso de tratamiento del agua, porque esta sale de la llave sucia y con malos olores por lo que no es apta para el consumo humano y mucho menos para la higiene en los hogares.

“Exigimos que Grupo MAS y CAB se vayan, ya demostraron que no son capaces de brindar un buen servicio, prometieron invertir mas de 2 mil millones de pesos en tres años y ya se cumplió el plazo, no han hecho nada solo está operando una planta de tratamiento, el agua sale sucia de la llave, apestosa, no sirve ni para lavar los tomates”, denunció.

El bloqueo provocó un terrible caos vial debido a que esa avenida comunica a la zona norte con el centro de la ciudad por lo que elementos de la dirección de Tránsito tuvieron que montar un operativo para desviar a los automovilistas que bajan del puente Morelos.

Los manifestantes iniciaron la movilización con una marcha sobre la avenida y mantuvieron el bloqueo por más de dos horas, posteriormente se movieron hacía el palacio municipal donde ya llevan una semana plantados y advirtieron que seguirán las protestas hasta que Grupo MAS y CAB concluyan operaciones en la zona.