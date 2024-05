Asignatura de Educación Física es importante para el desarrollo escolar: Gladis Castañeda

Veracruz, Ver.- Dentro de la educación, la asignatura de Educación Física es parte importante para la formación de los estudiantes porque permite el fortalecimiento del cerebro afirmó Gladis Castañeda Cabrera miembro del Consejo Mexicano de Educación Física, Deporte y Recreación.

En entrevista explicó que dentro del ambiente educativo, los profesores no valoran la educación física y hasta restan importancia, anteponiendo que matemáticas, español y otras asignaturas tienen más validez.

Sin embargo, puso en claro que la actividad física es fundamental para fortalecer el cerebro de los estudiantes ya que se trata de una ciencia con su propio método científico.

“Los estudiantes pueden ser muy inteligente pero su cerebro en un momento necesita oxigenarse y la única manera de alimentar las neuronas es el oxígeno que recibe haciendo actividad física (..) a veces los compañeros de educación primaria y secundaria no lo valoran, no entienden que si los niños no hacen ejercicio no aprenden, no es jugar y correr, es una ciencia y tiene su propio método científico”, expresó

Hizo referencia que la Ley de Educación del Estado de Veracruz determinó que la educación física tenía que ser cinco veces a la manera de manera obligatoria en todos los niveles educativos, en embargo se dan dos sesiones de 50 minutos en primaria y secundaria mientras que en preescolar es una a la semana.

Esa lucha esperemos que las próximas administraciones seamos escuchados para que se perfeccione

¿Desde cuándo se implementó la asignatura de educación física?

Reiteró que la educación física existe desde los antiguos colonizadores que sabían que la actividad física era necesaria; en México se implementó con Benito Juárez a través de las Leyes de Reforma donde se establecieron las primeras normas para la selección de maestros de gimnasia.

La primera escuela magistral de Esgrima y Gimnasia se fundó en el gobierno de Porfirio Díaz y la Dirección de Educación Física fue Lázaro Cárdenas del Río

Como parte del 30 aniversario del Consejo Mexicano de Educación Física, Deporte y Recreación se hizo el reconocimiento a la trayectoria de 36 maestros del área de Educación Física y de Ciencias aplicadas al deporte.

Este evento es la primera vez que se realiza como un reconocimiento de “Honoris Causa” a los profesores; algunos ya son doctores en algunas áreas.

¿De dónde son originarios los docentes reconocidos?

Algunos de los maestros galardonados son de Veracruz y Boca del Río y otros vienen de la capital del estado así como México, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, entre otros.

“Para algunos maestros que ya están grandes, este reconocimiento es la culminación a una trayectoria impecable dentro del ámbito y para los que todavía nos toca seguir adelante y defender los colores de nuestras carreras, es un incentivo para poder seguir de alguna manera, prevalecer en el ámbito de la educación”, puntualizó.