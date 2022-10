¿Manejas con teléfono en mano? es la infracción más cometida en Veracruz

Conducir con el teléfono celular en mano es la infracción más cometida por automovilistas de Veracruz y Xalapa. De acuerdo a autoridades de ambos municipios, la distracción por llevar un dispositivo móvil en la mano ocupa el primer lugar en las multas que se aplican.

Sin embargo, aunque se trata de la misma infracción, el monto a pagar por quienes la cometen varían significativamente entre Veracruz y Xalapa. Y es que, mientras que en el puerto el monto a pagar por conducir con el teléfono celular en la mano es de 200 pesos pagándola en los cinco primeros días de cometida la infracción, en la capital del estado el utilizar el celular u otro dispositivo es clasificada como infracción grave y tiene un costo de entre 16 y 30 UMAS lo que significa que puede ir desde los mil 539.52 y hasta los 2 mil 886.6.

¿Qué distrae a los conductores de Xalapa?

De acuerdo con el jefe del Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda las distracciones como hacer uso del teléfono celular mientras se conduce es de las principales faltas viales que cometen los automovilistas en la capital del estado.

Además, refirió que con las obras que se construyen en Xalapa, “voltear a ver” qué están haciendo los trabajadores ha provocado accidentes en varias zonas de la ciudad.

En entrevista dijo que una razón fuerte de los percances y anomalías que se dan en la ciudad en materia de tránsito por parte de los conductores, está relacionada con la distracción del conductor y la falta de precaución a la hora de manejar lo que se convierte en diversas conductas.

Una de éstas, explicó, es el recurrente uso del teléfono celular, que es una distracción que por segundos hace que se deje de poner atención de lo que sucede alrededor del vehículo.

Y muchas veces esa fracción de segundos puede ser la diferencia entre tener un percance y no tenerlo

Además, dijo que ante las obras simultáneas que se están desarrollando en la ciudad y modificaciones viales, también pueda haber alguna distracción que genere un accidente.

“Igualmente es común que suceda que en zonas donde hay obras, se tiene que aumentar la precaución al manejar porque hay desviaciones momentáneas en tramos cortos o largos y obviamente el tramo que normalmente conocemos de ir por una calle se puede convertir en una distracción”, precisó.

Aunque no descartó que quizá en algunos lugares no haya la señalización necesaria, expuso que es cierto que existe una distracción permanente y las consecuencias las pagamos todos porque ello genera un mayor volumen vehicular y congestionamiento.

“Y en la condición de la ciudad se aumenta la lentitud toda vez que, si hay un percance, aunque sea ligero, se generan incluso desesperación de algunos conductores porque no se avanza y a veces todo se atribuye a que la obra está deteniendo de más la circulación y, sin embargo, muchas veces es un percance entre dos conductores que son los que finalmente están obstaculizando la circulación”.

El uso del celular es el principal causante de distracciones y accidentes | Foto: David Bello |

Explicó que derivado del convenio que existe entre el Ayuntamiento de Xalapa y la Secretaría de Seguridad Pública los pagos de las infracciones entran a la Tesorería Municipal y el 50 por ciento se envía a la SSP o la Secretaría de Finanzas y Planeación y lo que le corresponde a Xalapa se otorga a la delegación de Tránsito para pintura, la adquisición de refacciones para semáforos, cables y algunos elementos que va requiriendo la dirección de Tránsito para mejorar la operación de los semáforos y la construcción de señalamientos horizontales o verticales.

¿Cuánto cuesta una multa por usar un teléfono celular o smarthphone en Xalapa?

Utilizar el celular u otro dispositivo que implique la distracción del conductor es clasificada como infracción grave y tiene un costo de entre 16 y 30 UMAS lo que significa que puede ir desde los mil 539.52 y hasta los 2 mil 886.6

Otra falta común, de acuerdo con el funcionario municipal es estacionar donde exista señalización que lo prohíba, lo que según el reglamento es una infracción leve que requiere el pago de entre 5 y 15 UMAS o de entre 8 mil 11 pesos y 1 mil 443; estacionarse en doble o más filas cuesta entre 16 y 30 UMAS o 1 mil 539.52 pesos a 2 mil 886.6 pesos, lo mismo que dar vuelta en "U" en lugar prohibido.

¿Cuántas multas viales se aplican al mes en el puerto de Veracruz?

Por su parte, en Veracruz conducir con el teléfono celular en mano es la principal causa de infracciones seguida de no respetar el semáforo, estacionarse en lugares prohibidos, no utilizar el cinturón de seguridad y manejar con licencia vencida.

El director de Tránsito de Veracruz, Arturo García García, señala que al mes se aplican en el municipio alrededor de 3 mil 500 multas por faltas al reglamento. Detalla que por infracciones como no usar cinturón y pasarse el alto, la multa alcanza los 500 pesos, en el caso de conducir con dispositivos y demás faltas el monto de la infracción es de alrededor de 200 pesos. Estos montos se aplican si se pagan en los cinco días posteriores a la aplicación de la multa.

En contraparte, el funcionario destaca que la falta que ha tendido a la baja es la de conducir sin casco para el caso de los motociclistas, mientras que el conducir con el teléfono celular en mano es de la más constantes para el caso de los automovilistas e incluso de la más polémicas.

“Aparte que genera los accidentes, es una infracción que ha generado polémica porque el reglamento no indica utilizar el teléfono; el reglamento indica no traer las dos manos en el volante y traer un dispositivo en la mano y hay veces que paramos a un ciudadano y nos indica, es que lo traía pero no lo venía usando”.

Aclara que no es el conducir y utilizar el teléfono en el aspecto de comunicación ya que incluso, el automovilista puede traerlo en la mano sin estar hablando, pero enviando un texto o leyendo uno que se ha recibido lo que obliga a voltear a ver qué dice, “entonces por eso el reglamento contempla conducir con un dispositivo en la mano, no dice utilizarlo porque eso genera un distracción”, explica.

Si se paga antes de los 5 días hábiles puede haber descuentos en infracciones | Foto: David Bello

El funcionario recuerda que el reglamento contempla como garantía de pago la retención de la licencia o de la tarjeta de circulación, sólo uno de los dos.

De cometer alguna infracción, recuerda que siguen vigentes los descuentos del 50% por ciento a las multas que se paguen en los cinco días hábiles, después de la emisión. Los pagos de las multas y la entrega de documentos se realizan en las oficinas de Tránsito Municipal.

(Con información de Ariadna García)