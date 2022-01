Denuncian envenenamiento de gatitos en Xalapa 2000

Xalapa, Ver.- Por el envenenamiento de al menos tres gatos ferales, en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 Nidia Contreras Conde, rescatista independiente, afirma que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Ambientales y contra los Animales, contra quien resulte responsable.

Expone que vecinos alertaron que la jefa de manzana habría enviado un oficio a la autoridad municipal para sacrificar a los gatitos de esa unidad a los que ha dado cuidado desde hace algún tiempo; al buscarla para preguntarle sobre lo que ocurría, recibió como respuesta que estaba tramitando una redada para levantar y sacrificar a los animales, supuestamente con personal del ayuntamiento de Xalapa.

"Le pregunté tres veces a la señora si Salud Animal estaba de acuerdo y me dijo que sí. Procedí a llamar al doctor Ronzón (jefe de la Unidad de Salud Animal del ayuntamiento de Xalapa), él se prestó rápido a escucharme y me dijo que eso no era verdad, que él no tenía ni siquiera conocimiento de algo así”.

Local

Sin embargo, recuerda que la semana pasada uno de los gatos sufrió un envenenamiento del que se pudo salvar debido a que se atendió de manera inmediata; sin embargo, tres más murieron por la misma causa, “y esta mañana se encontró otro envenenado y la única persona que ha dicho que quiere erradicar por completo el problema sacrificándolos, ha sido esa señora que hasta sé se llama Martha, yo no conozco a la señora y queremos que nos ayuden a parar esto”.

Ante esto pide al presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, que acuda al fraccionamiento a revisar la problemática, pues dijo que la jefa de manzana ha manifestado tener relación cercana con funcionarios públicos, por lo que temen que se continúe matando a los gatos.

“Nosotros ya hemos sacado a muchos gatitos de las calles, pero no podemos porque necesitamos tiempo, apoyo económico y de todo tipo y es una preocupación enorme porque hay gatitas preñadas (…) vamos a proceder legalmente, vamos a llevar los cuerpos a la Fedayca, desgraciadamente no tenemos pruebas contundentes, pero sí sabemos que los gatos están envenenados por la forma en que murieron”.