¿Subirá el precio de la Rosca de Reyes? Panaderos lo aclaran

Ya comenzaron a colmarse las charolas de las panaderías de la ciudad de las deliciosas Roscas de Reyes. Dos instituciones en el ramo, La Providencia y La Progresista, empezaron su elaboración de distintos tamaños, rellenos y precios, para que las familias puedan disfrutar de saborearlas durante los siguientes días.

Pese a los aumentos en los costos de los insumos, estos establecimientos no prevén un alza mayor al 10 por ciento para no afectar a sus clientes y poder tener ventas mejores mayores a las del año anterior en esta temporada.

Sabores y rellenos más buscados de la Rosca de Reyes



Víctor Manuel Rico Bañuelos, de la panadería La Providencia, en la que cada año se forman largas filas para adquirir una rosca de reyes, expone que sus perspectivas para este año son positivas, “porque como todo negocio esperamos superar las del año anterior. Pese a que la economía local y regional está un poco golpeada queremos vender muchas roscas. No perdemos la esperanza”.

Ahí, sus panaderos ya empezaron a producir las roscas para atender la demanda. “Hoy mismo después del mediodía saldrán las primeras de la temporada porque ya vienen los clientes a preguntar cuándo estarán ya en las charolas”.

Pese a los aumentos en los costos de los insumos, estos establecimientos no prevén un alza mayor al 10 por ciento | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Indicó que esperan un repunte de las ventas en los próximos días y detalló que aunque iniciaron con una producción “no tan fuerte” será suficiente para atender a la clientela. “Conforme veamos la demanda se producirá hasta el día 9 de enero”.

Aclaró además que por pedido elaboran roscas todo el año.

En el caso de La providencia, ubicada en la avenida 28 de Agosto, comentó que cuentan con varios rellenos. Aunque la tradicional es la de requesón, “ahora los más jóvenes buscan comprar nuevos sabores como queso con zarzamora, chocolate, crema pastelera, queso y cajeta, entre otros”.

Indicó que esperan un repunte de las ventas en los próximos días | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que la de requesón, que es la tradicional, ya no es la más vendida, pero sigue siendo de las más buscadas. Para este año tendrán tres tamaños: la grande con un costo de 490 pesos; la chica de 260 y la mini en 130, que es para dos personas.

Víctor Manuel Rico resaltó que pese a que los insumos se han elevado no prevén un aumento superior al 10 por ciento, “porque nuestros clientes son importantes. Nos rehusamos a subirles más porque pensamos en ellos, pero es importante mantener una alta calidad que es algo que nos hace distintos en el ramo de la panadería en Xalapa, así que nos mantendremos ofreciendo calidad”.

Panorama complicado para panaderías

Por su parte, Sergio Vera Ochoa, propietario de La Progresista, indicó que este año es complicado para los negocios de este ramo, porque los aumentos a sus insumos han sido constantes. “En este momento lo caro es el huevo que aunque está estable, se quedó en un costo alto tras meses de alzas”.

Precisó que las harinas aumentaron un poco, pero el ate y la caja de cartón en la que se entregan al cliente sí cuestan más que el año pasado.

Comentó que en las tres panaderías de este grupo a partir de hoy ya tendrán roscas de reyes. “De hecho este día comenzamos a elaborarlas”.

Indican que este año es complicado para las panaderías porque los aumentos a sus insumos han sido constantes | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En el caso de las roscas que vende, dijo, que el costo no será mayor al 10 por ciento del año anterior, “porque de lo contrario la gente no las compra. A la gente común no le alcanza”.

En el caso de sus panaderías las roscas tendrán un costo de entre 110 la pequeña hasta 250 la grande, para las sencillas. Las que llevan relleno tienen otros costos y varían si son de queso filadelfia con otro sabor.

Remarcó que siendo optimistas cree que podrán vender lo mismo que el año pasado. “Antes la primera venta se hacía con familias que venían a pasar el fin de año a la ciudad, pero ahora no se vio nada. Todo se nota un poco flojo, pero es por la situación económica que viven las familias. Ya comenzaron a preguntar por lo que mañana mismo las panaderías están llenas de las deliciosas roscas", dijo.

Subrayó que la panadería La Progresista ha logrado permanecer en el gusto de las familias que acuden a disfrutar de las delicias que salen de su horno.

Ilustración: Jonathan Hernández | Diario de Xalapa

Esta panadería tiene más de 100 años de historia y mantiene una calidad única. Sus panaderías están ubicadas en Madero 123, casi esquina con Libertad, la más antigua con 106 años. Otra en la colonia Unidad y Progreso, Libertad número 3 y otra que hoy inaugura en la avenida Miguel Alemán 400, enfrente de la iglesia, concluyó.